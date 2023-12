Berlin Nach einer Anschlagsdrohung ist die Polizei mit einem Großaufgebot am Hauptbahnhof in Bielefeld im Einsatz – Züge fahren nicht mehr.

Wegen einer Anschlagsdrohung ist der Bielefelder Hauptbahnhof am Montagnachmittag weiträumig abgesperrt worden. Gegen 15.20 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag habe ein nicht identifizierbarer Anrufer angedroht, mit einer nicht weiter beschriebenen Handlung Menschen zu gefährden, sagte eine Polizeisprecherin zunächst. Der wohl männliche Anrufer soll einen Anschlag innerhalb der nächsten zehn Minuten am Bielefelder Hauptbahnhof angedroht haben, meldete die Bielefelder Polizei am frühen Abend weiter.

Daraufhin leitete die Bielefelder Polizei gemeinsam mit der Bundespolizei Maßnahmen ein. Das Bahnhofsgebäude sowie der Bahnhofsvorplatz wurden gesperrt, aktuell fahren keine Züge. Allerdings gebe es derzeit keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr. Die Ermittlungen zur Identität des Anrufers dauern bei der Bielefelder Polizei an. Aktuell werden Spürhunde zur Absuche des Bahnhofs eingesetzt.

Reisende seien schon zeitnah nicht mehr in dem von der Drohung betroffenen Areal gewesen, so eine Polizeisprecherin. Die Durchsuchungsmaßnahmen sollen voraussichtlich zeitnah abgeschlossen werden. Am Abend sollte der unterbrochene Zugverkehr voraussichtlich wieder aufgenommen werden.