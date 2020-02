Polizeichef über den Erfurter Anger: „Wenn es dunkel wird, sind wir präsent“

Die Polizei hat den Schalter umgelegt. Seit der Anger im Juli polizeiintern zum „gefährlichen Ort“ erklärt wurde, hätten 56 komplexere Maßnahmen in der Fußgängerzone stattgefunden, sagt Polizei-Chef Jürgen Loyen. „Wenn es dunkel wird, sind wir präsent.“

Die Einsätze fänden zudem nicht mehr in Zweiergruppen statt, weil dann die Gefahr bestehe, von Gruppierungen umringt zu werden. „Wir gehen jetzt in Gruppen- oder Zugstärke“, schildert Loyen. „Wir wollen nicht den Eindruck erwecken, dass die Polizei sich zurückzieht.“ Die deutlich verstärkte Präsenz erziele „sichtbare Effekte und eine sehr große Zustimmung aus der Bevölkerung“.

Loyen sprach gestern Abend in einer Sondersitzung des Ordnungsausschusses, die sich der Sicherheit in Erfurt und speziell auf dem Anger widmete. Auslöser war die Definition des Angers als „gefährlicher Ort“, die für Wirbel sorgte und teils auch Kritik erntete. „Ich würde mir wünschen, dass nicht sofort ein Hype daraus gemacht wird, wenn die Polizei einen Schwerpunkt setzt“, meinte Loyen.

„Grenzwertige Personalsituation“ bei Erfurter Polizei

Er benutzt inzwischen das Wort „kriminogen“ statt „gefährlich“, verteidigt aber zugleich die Anwendung des Instrumentes, das den Polizisten Kontrollen erleichtert. Der Stellenabbau bei der Thüringer Polizei bei gleichzeitiger Verlagerung von Stellen in die ländlichen Regionen führe in Erfurt zu einer „durchaus grenzwertigen Personalsituation“. Der Polizei bleibe deshalb keine Wahl, als Schwerpunkte zu setzen. Das mache aus dem Anger aber nicht einen „gefährlichen Ort an sich“, betonte Loyen.

Dass der Anger solch einen Schwerpunkt darstellt, erläuterte der Chef-Statist der Erfurter Polizei, Marcel Günther. Bei der Auswertung der Statistik, aber auch in Berichten der Kollegen sei die Fußgängerzone zunehmend in den Fokus geraten.

Körperverletzungen, Raub, Erpressung

Nach einer Tiefenauswertung weise der Anger in vier von sechs Straftaten-Kategorien die mit Abstand meisten Fälle aller Erfurter Straßen und Plätze auf. Dazu gehören die Körperverletzungen sowie die Kategorie Raub / Erpressung / Nötigung.

Die Ausschuss-Sitzung war zugleich der Beginn einer Debatte, wie dem Problem begegnet werden kann. Die Forderung nach mehr Polizisten für Erfurt ertönt inzwischen laut und aus allen Fraktionen. Darüber hinaus scheinen die Antworten aber nicht so einfach zu sein.

Ob ein Alkoholverbot hilft, ist Spekulation. Laut Marcel Günther lassen sich aus Gründen der Erfassungsmethode aus der Polizeistatistik keine Zusammenhänge zwischen Alkoholkonsum und Straftaten herstellen.

Polizeichef gegen Videoüberwachung

Eine flächendeckende Videoaufzeichnung würde Jürgen Loyen „ein schlechtes Bauchgefühl“ verursachen, meinte der Polizeichef. Die Kameras seien mit erheblichen Einschränkungen persönlicher Freiheiten verbunden, würden aber nur bei den wenigsten Straftaten zur Aufklärung beitragen können.

Auch eine Angerwache findet Loyen nur theoretisch gut. Praktisch würde solch eine Einrichtung in der Minimalbesetzung sechs Polizisten binden, die im Streifendienst dringender gebraucht würden.

Bürger bewaffnen sich mit Pfefferspray

Dass auch das Sicherheitsempfinden der Erfurter angekratzt ist, zeigte Christoph Lessat in seiner Master-Arbeit „Stadt.Raum.Angst“, die er im Ausschuss vorstellte. In einer Umfrage unter 663 Erfurtern fand er etwa heraus, dass sich die Mehrheit in Fußgängerzonen, kleinen Stadtteilplätzen, öffentlichen Verkehrsmitteln und am Hauptbahnhof unsicher oder teilweise unsicher fühlt. Als wichtigster Grund werde die „Milieu-Problematik“ genannt. „Damit sind Menschen gemeint, von denen man nicht erwartet, dass sie die sozialen Grundregeln beachten“, erläuterte er, wobei dabei auch Vorurteile eine Rolle spielen könnten.

193 Teilnehmer gaben an, Pfefferspray, einen Elektroschocker oder andere vermeintliche Abwehrmittel bei sich zu tragen. 55 Prozent wünschten sich mehr Präsenz der Polizei.

Auch die Stadt könne etwa durch mehr Beleuchtung und eine bessere Infrastruktur zu mehr gefühlter Sicherheit beitragen, so der Master-Student. „Die Kriminalitätsfurcht setzt sich aus vielen Faktoren zusammen“, sagte Lessat. „Man kann ihr nur mit einer Fülle von Einzelmaßnahmen begegnen.“