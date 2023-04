Prachtvolle Kirschblüte in Jena: Hier lohnt sich ein Besuch

Jena. Ein Farbtupfer im Frühling: Gerade stehen Bäume rosafarben in der Blüte. Unsere Übersicht zeigt, wo sich die schönsten Exemplare in Jena befinden.

In diesen Tagen zaubert die Kirschblüte ein Lächeln ins Gesicht. Wir haben einige Standorte zusammengetragen, wo es in Jena besonders schön blühende Bäume gibt.

Botanischer Garten

Im Botanischen Garten in Jena steht die Grannenkirsche in voller Blüte. Die auch als Japanische Blütenkirsche bekannte Pflanzenart fällt durch ihre rosafarbenen Blüten auf, die nur für wenige Tage am Baum verbleiben. Interessierte müssen sich deshalb sputen, wollen sie die Pracht nicht verpassen. Der Botanische Garten in Jena ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet und befindet sich am Rande der Innenstadt direkt am Fürstengraben. Der Gehölzbestand des Gartens umfasst derzeit etwa 900 Arten beziehungsweise Sorten.

Zeiss-Planetarium

Nur wenige Schritte vom Botanischen Garten entfernt, lädt das Zeiss-Planetarium zur Tour in ferne Galaxien ein. Eine weitere Sehenswürdigkeit steht neben der Kuppel: eine Japanische Kirsche, die gerade prachtvoll blüht und gern von den Gästen fotografiert wird.

Frommannsches Anwesen

Wiederum nicht weit entfernt: Direkt hinter der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek, im Garten des Frommannschen Anwesens, zieht ebenfalls eine Japanische Blütenkirche die Blicke auf sich. Wer möchte, kann auf den Bänken im kleinen Park verweilen. Das Anwesen gehört heute der Friedrich-Schiller-Universität.

Im Garten des Frommannschen Anwesens in Jena. Foto: Tino Zippel

Löbdergraben

Im Löbdergraben hinter dem ehemaligen Capitol-Kino stehen gleich mehrere Zierkirschen, die gerade blühen. Fahrgäste der Buslinien 14, 15 und 16 können sich an ihnen während der Wartezeit erfreuen.

Wasserachse Winzerla

Am oberen Ende der Wasserachse in Jena-Winzerla an der Friedrich-Schiller-Schule steht ein Ensemble von über 30 Zierkirschen, die rosa leuchten und den Platz verschönern. Wer zu Fuß von der Schrödingerstraße in Richtung Win-Center einbiegt, stößt direkt auf die Baumgruppe.

Kastanienstraße Lobeda-Ost

Zwischen der Kastanienstraße und der Stadtrodaer Straße befindet sich ein Fußweg, der an einer schön blühenden Kirsche vorbeiführt. Fußgänger, die zwischen Lobeda-Ost und Lobeda-West unterwegs sind, kommen daran vorbei.

Sie vermissen einen Standort mit prachtvoll blühenden Kirschbäumen: Schreiben Sie uns an jena@funkemedien.de unter dem Stichwort Kirschblüte.

Unser Ratgeber mit Ausflugtipps:

Die schönsten Aussichtspunkte in Jena: Hinauf auf die Berge