Die Autobiografie des britischen Prinzen Harry ist heute weltweit in den Handel gekommen. Bereits im Vorfeld waren skandalöse Details aus dem Buch durchgesickert. AFPTV hat sich in einer Buchhandlung in Berlin umgehört.

London. Prinz Harry klagt gegen die britischen Klatschmedien. Heute wird er in London zum Kreuzverhör erwartet. Was er der Presse vorwirft.

Ein Royal vor Gericht? Das hat es zuletzt vor 130 Jahren gegeben. Damals musste der Prince of Wales und spätere König Edward VII. sich einem Kreuzverhör stellen, ausgerechnet in einem Verfahren um Betrug beim Kartenspiel. Auf „Dirty Bertie“, wie britische Medien Erdward VII. tauften, folgte nun dessen Urururenkel Prinz Harry.

Der 38-Jährige tritt als Zeuge im Bespitzelungsprozess gegen den Verlag Mirror Group Newspaper (MGN) auf. Über 100 Prominente, darunter auch Pop-Ikone Elton John, werfen Journalistinnen und Journalisten der Titel „Daily Mirror“, „Sunday Miror“ und „People“ vor, sie teilweise über Jahre hinweg mit illegalen Methoden bespitzelt zu haben. Die Geschäftsleitungen der Blätter und des Verlags sollen davon gewusst und das Vorgehen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertuscht haben.

Gerichtsverhandlung in London: Prinz Harry verspätet sich – Richter irritiert

Prinz Harry wurde schon am Montag in London erwartet. Doch zu der Zeit, als man ihn ins Kreuzverhör nehmen wollte, schlief er wohl gerade noch seinen Jetlag aus. Der Grund für Harrys Nichterscheinen: Töchterchen Lilibets zweiter Geburtstag, der am Sonntag in Los Angeles gefeiert worden war.

Richter Fancourt zeigte sich „a little surprised“, wie der „Guardian“ zitierte. Hatte das Gericht doch schon im Vorfeld Zeugen gebeten, sich einen Tag im Voraus für ihre Anhörungen bereitzuhalten. Ebenso irritiert äußerte sich der Anwalt der Gegenseite, Andrew Green. Harry zu allen Vorwürfen gegen MGN zu befragen, dauere mindestens anderthalb Tage, monierte Green.

Harrys Vorwürfe gegen MGN fasste am Montag sein Anwalt David Sherborne zusammen. Dem Gericht liegen 33 Zeitungsartikel vor, die belegen sollen, dass die Journalisten mit zweifelhaften Methoden an Details aus Harrys Privatleben kamen. Demnach sollen die Beschuldigten von MGN zeitweise mehr als 30 private Ermittler beschäftigt haben, die Informationen über den Prinzen einholten. Wie andere Prominente wirft auch Harry ihnen vor, seine Handys gehackt und abgehört zu haben. Der Anwalt der Gegenseite, Andrew Green, wies die Vorwürfe als „märchenhaft“ zurück. Es gebe keine Beweise dafür, dass Harry gehackt wurde. Ohnehin kämen die Vorwürfe, die bis in das Jahr 1996 zurückreichen, zu spät.

Expertin: Verfahren könnte Harrys Beliebtheit steigern

Harry wirft den britischen Boulevardmedien schon lange vor, für den tragischen Unfalltod seiner Mutter Diana verantwortlich zu sein. Auch das Verhältnis zu seinem älteren Bruder William habe unter der ständigen Beobachtung durch die Presse gelitten. „Jede Facette seines Lebens wurde auf den Titelseiten breitgetreten“, so Sherborne: Wo der 16-jährige Harry Geburtstag feierte; was ihm fehlte, als er sich nach einem Sportunfall in der Schule operieren lassen musste; wie er sich später beim Militär schlug; mit wem er seine Zeit verbrachte.

Immer wieder füllten Details zum Liebesleben des Prinzen die Titelblätter. Thema im Gericht ist deshalb auch Harrys Beziehung zu der Unternehmerin Chelsy Davy, mit der der Royal sechs Jahre lang verbandelt war. Die Presse habe keine Gelegenheit ausgelassen, so Sherborne, die Höhen und Tiefen der Beziehung in die Öffentlichkeit zu zerren. „Sie waren nie alleine, was die Beziehung sehr belastete und Frau Davy zu der Einsicht brachte, dass das Leben eines Royals nichts für sie ist.“

Prinz Harry wird in London vor Gericht erwartet. Im Bespitzelungsprozess gegen einen britischen Zeitungsverlag wird er als Zeuge gehört. Foto: Kirsty Wigglesworth / dpa

Was Harry selbst zu den Vorwürfen zu sagen hat, wird am Dienstag mit Spannung erwartet. Die „Mail“ kommentierte den Grund für sein Nichterscheinen am Montag als „schwachen Ausrede“. Prinz Harry sei „der Realität entrückt“, ihm gehe es nicht um Fakten, sondern Befindlichkeiten. Die Adelsexpertin Pauline Maclaran von der Londoner Universität Royal Holloway gab der BBC eine andere Einschätzung: „Viele junge Leute sehen in Harry eine heldenhafte Figur, die gegen das Establishment kämpft.“ Die Königsfamilie schweigt zur Presse, Harry lehnt sich auf. Das Verfahren, so Maclaran, könnte seine Beliebtheit bei denen, die die Royal Family kritisch sehen, steigern.

Der Prozess hat am 10. Mai begonnen und soll bis Ende Juni beendet sein. Das Urteil wird erst später im Jahr erwartet. Erhalten Harry und die anderen Prominenten Recht, dürfte ihnen das Gericht Schadenersatz zusprechen. (mit dpa)