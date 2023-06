Kate (r), Prinzessin von Wales, und William, Prinz von Wales, sind bei der royalen Hochzeit in Jordanien dabei.

Adel Prinz William und Frau zur royalen Hochzeit in Jordanien

London/Amman Der jordanische Kronprinz Hussein bin Abdullah II. heiratet im Amman seine Verlobte Radschwa Al Saif teil. Wer unter den Gästen ist.

Der britische Thronfolger Prinz William (40) und seine Frau Prinzessin Kate (41) nehmen als Gäste an der Hochzeit des jordanischen Kronprinzen Hussein bin Abdullah II. und seiner Verlobten Radschwa Al Saif teil. Das bestätigte der Kensington-Palast am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London.

Der 28-jährige Hussein heiratet die 29 Jahre alte Radschwa am Donnerstag im Zahran-Palast in der jordanischen Hauptstadt Amman. Dort hatten sich vor 30 Jahren bereits seine Eltern, König Abdullah II. (61) und Königin Rania (52), das Jawort gegeben.

Die Beziehungen der britischen Royals zum jordanischen Königshaus gelten als eng. König Abdullah und Königin Rania kamen auch zur Beisetzung von Queen Elizabeth II. sowie zur Krönung von König Charles III. (74) nach London.

Vor allem Prinzessin Kate wird ein besonderes Verhältnis zum haschemitischen Königreich nachgesagt. Sie lebte als Kind einige Jahre in Jordanien. An Weihnachten 2021 überraschten Kate und William die Öffentlichkeit mit einem Foto, auf dem sie mit ihren drei Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) vor roten Sandsteinfelsen in der antiken Wüstenstadt Petra zu sehen waren.