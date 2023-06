Privatsammlung von Peter Ustinov wird versteigert

Köln Schauspieler Peter Ustinov war Unicef-Botschafter, galt als Tausendsassa - und liebte Kunst. In einer Live-Auktion versteigert Sotheby's eine Reihe von Objekten und Erinnerungsstücken aus dem Nachlass.

Die Privatsammlung des Schauspielers Peter Ustinov (1921-2004), bekannt als Kaiser Nero aus dem Hollywood-Epos „Quo vadis“ und als Detektiv Hercule Poirot aus einer Reihe von Agatha-Christie-Verfilmungen, wird im Juli in Paris versteigert. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag in Köln mit. Neben Kunstobjekten aus Ustinovs Häusern in Frankreich und der Schweiz würden auch Werke von Pierre-Auguste Renoir, Félix Vallotton, Natalja Gontscharowa, Alexander und Nadia Bernois sowie eine Auswahl von Zeichnungen alter Meister sowie Erinnerungsstücke und kommentierte Drehbücher versteigert. Es soll eine Live-Auktion am 6. Juli in Paris geben und eine Online-Auktion vom 30. Juni bis zum 7. Juli.

Ustinov, der auch Unicef-Botschafter war, war vor allem auch in Deutschland enorm populär. Als Sprachengenie und Kosmopolit war er in den unterschiedlichsten Kulturkreisen zuhause. Er sei in St. Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch Gmünd getauft worden, erzählte er gern. Der Vater war Presseattaché an der Deutschen Botschaft in London, bis er sich mit Hitlers Außenminister Joachim von Ribbentrop überwarf und englischer Spion wurde. Ustinov erinnerte sich einmal: „Wenn in der Schule mal jemand nett zu mir sein wollte, dann erzählte er mir: "Mein Vater sagt immer, die deutschen Schützengräben im Krieg waren viel sauberer als die französischen." Dann musste ich zugeben, dass meine Mutter Französin war.“