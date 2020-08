Protest an Jenaer Brücken gegen Coronabeschränkungen

Jena. Jenaer Eltern sehen die Maskenpflicht an Schulen kritisch. Eine Initiative will zu offenem und kritischem Dialog mit Einrichtungen und Institutionen ermutigen.

„Kindeswohl schützen!", „Eltern stehen auf" und „Keine Corona-Maßnahmen unter 18!" waren Forderungen, die am Donnerstagnachmittag auf Transparenten an den Brücken über der Schnellstraße in Lobeda, Burgau und Wöllnitz zu lesen waren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Damit protestierte die Jenaer Initiative „ElternStehenAuf.de", die zumeist aus jungen Müttern und Vätern besteht, gegen ihrer Meinung nach zu einschneidende Corona-Maßnahmen. Zum Beispiel sehe man das Tragen von Mund-Nasen-Schutz an Schulen sehr kritisch. So etwas richte physische und psychische Schäden bei Kindern an, gerade auch in kritischen Entwicklungsphasen wie der Pubertät. Das lasse sich auch später nun schwer wieder beheben. Die Initiative möchte Eltern ermutigen, in einen offenen und kritischen Dialog mit Einrichtungen und Institutionen zu treten.