Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. wird ihr Sohn Charles (73) am Samstag als neuer britischer König Charles III. ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast am Freitag mitteilte, soll die Zeremonie um 11.00 Uhr deutscher Zeit im St.-James's-Palast in London beginnen.

Mit ungewöhnlich persönlichen Worten und sichtlich bewegt hat König Charles III. in seiner ersten Rede an die Nation seine Mutter gewürdigt. Es wird klar: Der neue König setzt auf die Kraft der Familie. Lesen Sie alle aktuellen Neuigkeiten zur Trauer um die Queen und zu Charles' Krönung in unserem Liveblog.

News zum Tod von Queen Elizabeth II. von Freitag, 9.September: Netflix unterbricht Dreharbeiten zu Erfolgsserie "The Crown"

20.47 Uhr: Der Streamingdienst Netflix hat die Dreharbeiten zur sechsten Staffel seiner Dramaserie „The Crown“ über das britische Königshaus nach dem Tod von Queen Elizabeth II. unterbrochen. "Als Zeichen des Respekts wurden die Dreharbeiten zu 'The Crown' heute unterbrochen", sagte eine Netflix-Sprecherin der Nachrichtenagentur AFP am Freitag in Toronto. Auch am Begräbnistag würden die Dreharbeiten ruhen. Der Termin für die Beisetzung der Monarchin steht noch nicht fest.

Die hochgelobte und mit mehreren Emmy-Preisen ausgezeichnete Serie erzählt das Leben der am Donnerstag im Alter von 96 Jahren verstorbenen Königin über mehrere Jahrzehnte hinweg. Die fünfte Staffel soll im November erscheinen.

Imelda Staunton verkörpert Queen Elizabeth II. in der neuen Staffel von "The Crown". Foto: 2021, Netflix Inc./Alex Bailey

Tod der Queen war Moment, den Charles "gefürchtet" hat

20.44 Uhr: Der neue britische König Charles III. hat sich bei seiner ersten Audienz mit Premierministerin Liz Truss sehr persönlich gezeigt. Wie auf einer Videoaufzeichnung zu hören war, sagte Charles über den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II.: "Das war der Moment, vor dem ich mich gefürchtet habe, und ich weiß, dass es vielen Leuten ähnlich ging." Truss begrüßte den Monarchen mit einem Knicks und sprach ihm ihr Beileid aus. "Es war so berührend heute Nachmittag, als wir ankamen, all diese Menschen zu sehen, die gekommen waren, ihr Beileid auszusprechen und Blumen zu überreichen", sagte Charles.

Nationalhymne "God save the King" erstmals offiziell gesungen

20.22 Uhr: Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. wurde das erste Mal die offizielle Nationalhymne "God save the King" gesungen. Bei einem Gottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul's sangen die Teilnehmer, unter anderem Premierministerin Liz Truss, die Hymne mit der geänderten Zeile.

Sie ehrten damit den neuen König Charles III. Schon zuvor hatten einige Menschen die geänderte Hymne gesungen, als sie sich zu Ehren des neuen Königs vor dem Buckingham-Palast versammelten. In der Kirche wurde sie erstmalig bei einer offiziellen Veranstaltung gesungen.

God Save The King:



For the first time in over 70 years, God Save The King is sung publicly.



We are in a new era.



God Save The Queen will likely never be heard again in any of our lifetimes. pic.twitter.com/eHQRk5BQ4U — Royal Central (@RoyalCentral) September 9, 2022

Neuer König Charles würdigt Queen in Rede an die Nation

Der britische König Charles III. hält nach dem Tod von Königin Elisabeth II. im Buckingham Palace seine erste Ansprache an die Nation und das Commonwealth. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

20.06 Uhr: Der britische König Charles III. hat sich in seiner ersten Fernsehansprache an die Nation direkt an seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. gewandt. "Liebste Mama, während du deine letzte große Reise zu meinem lieben verstorbenen Papa beginnst, will ich nur eines sagen: Danke", so Charles am Freitagabend in einer vorab aufgezeichneten Rede.

Seine Mutter habe einst versprochen, "ihr ganzes Leben, möge es kurz oder lang sein", dem Dienst an ihren Untertanen zu widmen. Dieses Versprechen habe sie gehalten und er wolle es ihr gleich tun.

Seinen Sohn und Thronfolger William hat er zum Prinzen von Wales ernannt. Er sei sich sicher, dass William (40) und dessen Frau Kate (40) als Prinz und Prinzessin von Wales weiterhin die britische Gesellschaft inspirieren und nationale Debatten anführen würden. Bislang hatte Charles selbst den Titel Prinz von Wales getragen. Seine Frau Camilla, nun "Queen Consort", trug den Titel Herzogin von Wales.

Charles hat sich versöhnlich zu seinem jüngeren Sohn Harry (37) und dessen Frau Meghan (41) geäußert. "Ich will auch meine Liebe zu Harry und Meghan zum Ausdruck bringen, die sich weiterhin ein Leben in Übersee aufbauen".

Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihrem Sohn Archie im Jahr 2019. Sie leben in Kalifornien. Foto: Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage/Getty Images

19.35 Uhr: Charles wird morgen von Kronrat als König proklamiert

König Charles III wird morgen offiziell als britischer König proklamiert. Das verkündete ein Mitglied des Kronrates. Der Rat wird um 10 Uhr (11 Uhr in Deutschland) tagen, er setzt sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammen. Zudem sollen der König und Premierministerin Truss zusammentreffen.

Von der Leyen kündigt Teilnahme am Staatsbegräbnis der Queen an

19.33 Uhr: Die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen wird am Staatsbegräbnis der verstorbenen Queen teilnehmen, wie ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte. EU-Ratschef Charles Michel bestätigte ebenfalls seine Teilnahme. Beide Politiker hatten bereits ihr Mitgefühl ausgedrückt. Wann das Begräbnis stattfinden soll, wurde nicht gesagt.

Our flags are lowered at half-mast in memory of Her Majesty Queen Elizabeth II.



As we mourn her passing, the European Union stands with Her family and with all those who mourn and remember her. pic.twitter.com/L7Mvo43OEy — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) September 9, 2022

Uhr Schweigeminute bei Nations-League-Spiel des DFB in England

19.33 Uhr: Beim Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft soll es zum Gedenken an die verstorbene Queen Elizabeth II. eine Schweigeminute geben. Das Spiel findet am 26. September gegen England statt.

Kritik an Jubel über Queen-Tod in Nordirland

18.45 Uhr: Nach Berichten über Jubelfeiern und antimonarchistische Graffiti in Nordirland nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat die designierte nordirische Regierungschefin Michelle O'Neill zur Zurückhaltung aufgerufen. "In dieser Zeit sollten sich alle respektvoll verhalten. Queen Elizabeth ist gestorben, eine Familie betrauert ihren Verlust", sagte O'Neill. "Sie mag letztlich die Königin von England gewesen sein, aber sie war auch eine Mutter, eine Großmutter."

In sozialen Medien waren zuvor Clips aufgetaucht, die offensichtlich Freudenfeiern mit Autocorsos und Feuerwerk zeigten. Nordirland ist tief gespalten zwischen Katholiken, die für die Wiedervereinigung mit dem EU-Mitglied Republik Irland eintreten, und Protestanten, die loyal zu Großbritannien stehen.

König Charles trifft Premierministerin Truss

17.55 Uhr: Wie aktuelle Aufnahmen zeigen, hat König Charles III. die neue britische Premierministerin Liz Truss, die seit Dienstag im Amt ist, erstmals zu einer Audienz empfangen. Die Fernsehbilder zeigten sie ganz in Schwarz gekleidet am Buckingham-Palast in London. Truss soll zudem an einem Gottesdienst in der Londoner Kathedrale St. Paul's teilnehmen.

Steinmeier trägt sich in Kondulenzbuch für verstorbene Queen ein

17.25 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich am Freitagnachmittag in das Kondolenzbuch für die verstorbene britische Königin Elizabeth II. in der britischen Botschaft in Berlin eingetragen. "Ihre Majestät hat meinem Land die Hand zur Versöhnung gereicht und Deutschland bleibt ihrem Vorbild von Freundschaft und Humanität verpflichtet. Wir behalten sie in ehrender Erinnerung", schrieb Steinmeier laut Präsidialamt.

"Mit tiefer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod Ihrer Majestät Königin Elizabeth II vernommen. Ich übermittle Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, mein tief empfundenes Mitgefühl", lautete der Eintrag demnach weiter. Millionen Deutsche fühlten sich "in Trauer und herzlicher Anteilnahme mit den Menschen im Vereinigten Königreich vereint". "Königin Elizabeth hat ein Jahrhundert geprägt: Ihre natürliche Autorität, ihre immense Erfahrung, ihre vorbildliche Pflichterfüllung werden uns in lebendiger Erinnerung bleiben", schrieb Steinmeier.

Nato setzt Flaggen zu Ehren von Queen Elizabeth II. auf halbmast

16.44 Uhr: Zu Ehren von Queen Elizabeth II. sind am Nato-Hauptquartier in Brüssel alle Flaggen auf halbmast gesetzt worden. Die Königin habe das transatlantische Bündnis sowie dessen Streitkräfte und Werte stark unterstützt, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag bei einer Pressekonferenz mit US-Außenminister Antony Blinken. "Ich werde mich immer an ihre Klugheit, ihre Herzlichkeit und ihr starkes persönliches Interesse an transatlantischer Sicherheit erinnern."

Stoltenberg erinnerte zudem daran, dass die Queen alle Generalsekretäre in der Geschichte des 1949 gegründeten Verteidigungsbündnisses kennenlernte und mit ihnen zusammenarbeitete. Zudem habe sie auch Hauptquartiere der Allianz besucht und Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten in den Buckingham-Palast eingeladen, sagte der Norweger.

König Charles III. und Königin Camilla schreiten über den Vorplatz des Buckingham-Palastes, als er den Palast zum ersten Mal als neuer König betritt. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Formelle Proklamation zum König wird im Fernsehen übertragen

16.14 Uhr: Die formelle Proklamation von Charles III. zum britischen König wird am Samstag live im Fernsehen übertragen. Das teilte ein Sprecher am bisherigen Amtssitz von Charles, Clarence House, am Freitag mit. Die Proklamation erfolgt durch Mitglieder des Kronrates, der sich überwiegend aus aktiven und ehemaligen Regierungsmitgliedern, Kirchenvertretern, Richtern und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zusammensetzt. Zu diesem Zweck tagte der Rat zuletzt im Februar 1952, als Charles' Mutter nach dem Tod ihres Vaters zur Königin proklamiert wurde. Queen Elizabeth II. starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren.

König Charles III. und seine Frau Camilla grüßen vor dem Buckingham-Palast das Volk. Foto: Dominic Lipinski/PA/dpa

Neuer König Charles von jubelnden Landsleuten in London empfangen

15.45 Uhr: Der neue britische König Charles III. ist bei seiner Ankunft in London von tausenden jubelnden Landsleuten empfangen worden. Vor dem Buckingham-Palast schüttelte Charles am Freitagnachmittag die Hände von Menschen, die sich dort versammelt hatten, um ihre Trauer über den Tod von Queen Elizabeth II. zu bekunden und ihren Nachfolger zu begrüßen.

Kurz zuvor war Charles aus dem schottischen Balmoral kommend in London eingetroffen. Dort war die Queen am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Für den Abend (19.00 Uhr MESZ) ist die erste Ansprache des neuen Königs an seine Untertanen geplant. Am Samstag wird Charles III. gemäß dem Zeremoniell zum König ausgerufen.

Eine Frau küsst die Hand von König Charles III. bei seinem Rundgang vor dem Buckingham-Palast in London. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Macron würdigt Queen in Ansprache auf Englisch

15.20 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. in einer auf Englisch gehaltenen Ansprache gewürdigt. "Mit ihrem Tod fühlen wir alle eine Leere", sagte Macron am Freitag. "Wir sind dankbar für ihre tiefe Zuneigung für Frankreich. Elisabeth II. beherrschte unsere Sprache, liebte unsere Kultur und berührte unsere Herzen." Kein anderes Land habe die Queen so oft besucht, wie Frankreich. "Für euch war sie eure Königin, für uns war sie die Königin", sagte Macron. "Sie wird für immer mit uns allen sein."

Im Anschluss trug Macron in der britischen Botschaft in Paris eine Beileidsbekundung in das Kondolenzbuch ein. Außerdem tauschte er sich kurz mit der britischen Botschafterin aus. Der Élyséepalast hatte am Freitag auf halbmast geflaggt.

Queen: Was ihr Tod für William und Harry bedeutet

15.05 Uhr: William und Harry konnten sich nicht von der Queen verabschieden. Ihr Tod hat drastische Konsequenzen für die beiden Enkel und ihre Familien. Lesen Sie dazu: Was der Tod der Queen für William und Harry bedeutet

Britische Royals so alt werden

14.45 Uhr: Eine Studie zeigt, dass britische Monarchen im Schnitt 30 Jahre länger lebten als ihre Untertanen. Das sind die Gründe für das lange Leben der Queen und ihrer Familie. Lesen Sie dazu: Queen stirbt mit 96: Warum britische Royals so alt werden

Liz Truss über neuen König: "Wir schulden ihm Loyalität und Hingabe"

14.15 Uhr: Premierministerin Liz Truss hat dem neuen König Charles III. die Treue der Briten versichert. Auch er verdiene Loyalität, sagte Truss am Freitag im Parlament in London vor einem vollen Haus überwiegend schwarz gekleideter Abgeordneter.

Über die tags zuvor im Alter von 96 Jahren gestorbene Queen Elizabeth II. sagte Truss: "Ihre Majestät war eine der größten Führungspersönlichkeiten, die die Welt je gesehen hat. Ihre weisen Worte haben uns in den schwierigsten Zeiten gestärkt. In den dunkelsten Momenten der Pandemie hat sie uns die Hoffnung gegeben, dass wir uns wieder (mit anderen) treffen können."

König Charles habe in seinem Leben ebenfalls schon viel für das Land getan, etwa durch seine Bemühungen im Umweltschutz. "Wir schulden ihm Loyalität und Hingabe", sagte sie. "Die Krone wird fortbestehen, die Nation wird fortbestehen, und in diesem Geiste sage ich: Lang lebe der König."

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geboren 21. April 1926 in London Gestorben 8. September 2022 in Schottland Sternzeichen Stier Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Ansprache von König Charles III. um 19.00 Uhr

14.00 Uhr: Der neue britische König Charles III. wird sich am Freitagabend (19.00 Uhr MESZ) in einer Ansprache an seine Untertanen wenden. Eine Sondersitzung des Parlaments zum Gedenken an die verstorbene Queen werde um 18.00 Uhr für die im Fernsehen übertragene Ansprache unterbrochen, sagte Parlamentspräsident Lindsay Hoyle am Freitagmittag.

An der Londoner St. Paul's-Kathedrale, an Westminster Abbey, auf Schloss Windsor und an Kirchen im ganzen Land erklang am Mittag zum Gedenken an die am Donnerstag auf ihrem schottischen Schloss Balmoral verstorbene Queen Glockengeläut. Anschließend wurden am Londoner Tower und weiteren Orten im Vereinigten Königreichs 96 Salutschüsse abgefeuert, einer für jedes Lebensjahr der Queen. Am Samstag wird Charles III. gemäß dem Zeremoniell zum König ausgerufen. Wie der Buckingham-Palast mitteilte, tritt der Accession Council um 11.00 Uhr MESZ zusammen, die Ausrufung erfolgt um 12.00 Uhr MESZ vom Balkon des St. James's-Palasts aus.

Großbritannien lässt Glocken für die Queen läuten

13.30 Uhr: Um Punkt zwölf Uhr mittags (13.00 Uhr MESZ) am Freitag haben in ganz Großbritannien im Gedenken an die verstorbene Königin Elizabeth II. die Glocken geläutet. Vor der Westminster Abbey und der St.-Pauls-Kathedrale in London, am Schloss Windsor, wo die Queen zuletzt lebte, und in Schottland, wo sie am Donnerstag auf ihrem Landsitz Balmoral starb, hielten Menschen inne und lauschten dem Geläut. Hunderte Kirchen stimmten ein. Die Queen war das Oberhaupt der Mutterkirche der anglikanischen Gemeinschaft, der Church of England. Diese Rolle hat jetzt ihr Sohn, König Charles III., inne.

Im Parlament, das wegen seiner lauten Debatten und lebhaften Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition bekannt ist, gedachten die Abgeordneten in tiefem Schweigen und mit gebeugtem Kopf der Monarchin, die meisten schwarz gekleidet. Das Unterhaus tagt bis 22.00 Uhr (23.00 Uhr MESZ), um möglichst vielen Abgeordneten die Möglichkeit zu geben, der Königin zu gedenken. Um 18.00 Uhr (19.00 Uhr MESZ) werde die Sitzung unterbrochen, kündigte der Parlamentspräsident an, damit die Abgeordneten die erste öffentliche Rede des neuen Königs anhören können.

Palast stellt ein Online-Kondolenzbuch für Trauerbekundungen bereit

13.15 Uhr: Die königliche Familie legt anders als bei Trauerfällen in früheren Jahren in Großbritannien keine Kondolenzbücher aus, in die sich Trauernde nach dem Tod von Königin Elizabeth II. eintragen können. Vielmehr wurde auf der offiziellen Webseite der königlichen Familie (www.royal.uk) ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet. So war der Palast auch beim Tod des Ehemanns der Queen, Prinz Philip, im April 2021 verfahren, als wegen der Corona-Pandemie keine echten Kondolenzbücher ausgelegt werden konnten.

Auf der Webseite können Menschen aus aller Welt unter Angabe von Namen, Email-Adresse und dem Wohnort Beileidsbekundungen hinterlassen. "Eine Auswahl von Botschaften wird an Mitglieder der königlichen Familie weitergegeben und kann in den königlichen Archiven für die Nachwelt aufbewahrt werden", steht dazu auf der Webseite. Dagegen legten Kirchen, Theater, Behörden und andere Einrichtungen im ganzen Land teils echte Kondolenzbücher aus.

Prinz Harry aus Schottland abgeflogen

12.33 Uhr: Gut zwölf Stunden nach seiner Ankunft in Schottland ist Prinz Harry am Freitag wieder abgeflogen. In schwarzem Anzug und mit Tasche über der Schulter bestieg er am Vormittag einen Flug von Aberdeen nach London, wie Medien berichteten. Anders als andere Mitglieder der königlichen Familie war Prinz Harry am Donnerstag erst nach dem Tod seiner Großmutter, Queen Elizabeth II., in Schottland eingetroffen.

Das Verhältnis von Prinz Harry (37) zum Rest der königlichen Familie gilt als angespannt, seit er mit seiner Frau Meghan (41) in die USA gezogen ist und in Interviews Kritik an seinen Familienmitgliedern geäußert hat.

Harry und Meghan waren seit einigen Tagen in Europa, unter anderem am Dienstag in Düsseldorf. Die Kinder Archie (3) und Lilibet (1) wurden in der Öffentlichkeit nicht gesehen. Harry und Meghan, offiziell Herzog und Herzogin von Sussex, wollten am Donnerstagabend in London an einer Wohltätigkeitsveranstaltung teilnehmen. Sie sagten die Teilnahme ab, als sich am Nachmittag eine Verschlechterung des Gesundheitszustands der Queen abzeichnete.

Prinz Harry, Herzog von Sussex, geht auf dem Vorfeld des Flughafen zu einem Flugzeug, das ihn von Schottland nach London bringt. Foto: Aaron Chown/PA Wire/dp

Scholz: "Auch Deutschland trauert um die britische Königin"

12.02 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Queen Elizabeth II. als herausragende Persönlichkeit gewürdigt. "Auch Deutschland trauert um die britische Königin Queen Elizabeth", sagte Scholz am Freitag in Berlin. Der Tod der britischen Königin bewege und berühre alle. Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Die Welt habe eine Jahrhundertfigur verloren.

"Die Queen verkörperte das Beste unseres gemeinsamen europäischen Erbes: Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", sagte Scholz. "Ihr Pflichtbewusstsein war ebenso unerschütterlich wie legendär." Scholz würdigte insbesondere die Rolle der Queen bei der Aussöhnung Großbritanniens und Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ihre zahlreichen Besuche in Deutschland seien wegen ihrer besonderen Präsenz und Zugewandtheit herausragende Ereignisse gewesen. Ihrem Nachfolger wünschte Scholz Kraft, Geschick und Glück.

Neue Details zum Todeszeitpunkt der Queen

11.20 Uhr: Wann Queen Elizabeth II. genau starb, ist nicht bekannt. Der Buckingham Palast hatte um 18.30 Uhr Ortszeit auf Twitter mitgeteilt: "Die Queen ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben." Einem Sprecher der neuen Premierministerin zufolge wurde Liz Truss bereits um 16.30 Uhr über den Tod der Königin informiert. Spätestens ab 12.30 Uhr Ortszeit muss sich der Gesundheitszustand der Queen bereits rapide verschlechtert haben. Der Palast hatte zu dem Zeitpunkt eine entsprechende Meldung veröffentlicht.

Harry und William konnten sich offenbar nicht von Queen verabschieden

11.07 Uhr: Wie britische Medien berichten, konnten sich die Prinzen Harry und William nicht mehr rechtzeitig von ihrer Großmutter verabschieden. Queen Elizabeth II. soll bereits tot gewesen sein, als ihre Enkel das Schloss Balmoral in Schottland am Donnerstag erreichten.

Prinz Charles (l-r), Herzogin Camilla, Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate stehen 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe zu beobachten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Charles III. legt Trauerperiode für Royal Family fest

10.51 Uhr: Nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth II. hat der neue britische König Charles III. die Dauer der Trauerzeit für die Königsfamilie festgelegt. Wie der Palast am Freitag mitteilte, soll nach dem Begräbnis noch sieben Tage getrauert werden. Bis dahin sollen auch die Flaggen an den königlichen Schlössern auf halbmast wehen, mit Ausnahme der Königlichen Standarte, wenn der König anwesend ist.

Die Beisetzung soll voraussichtlich am Montag, den 19. September stattfinden. Doch das wurde bisher vom Palast noch nicht bestätigt. Am Freitag sollen um 14 Uhr (MESZ) im Hyde-Park und am Londoner Tower 96 Kanonenschüsse zu Ehren der gestorbenen Königin abgefeuert werden. Queen Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Bundestag gedenkt mit Schweigeminute der verstorbenen Queen

10.32 Uhr: Mit einer Schweigeminute hat der Bundestag am Freitag der verstorbenen britischen Königin Elizabeth II. gedacht. "Deutschland hat König Elizabeth II viel zu verdanken", sagte Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) zu Beginn der Sitzung. "Wir trauern um eine große Staatsfrau." Elizabeth habe sich immer für eine "vollständige Aussöhnung" von Deutschland und Großbritannien nach dem Krieg eingesetzt. "Sie war eine Ausnahmepersönlichkeit und ein Vorbild - weit über die Grenzen des Vereinigten Königreichs hinaus."

"Welche Bedeutung unsere Verständigung für sie hatte, zeigen ihre vielen und ausführlichen Staatsbesuche in Deutschland - die uns noch in klarer und sehr guter Erinnerung sind", sagte die SPD-Politikerin. "Die meisten Menschen können sich eine Welt ohne Königin Elizabeth II. nicht vorstellen", sagte Bas. "Sie war die Monarchin des Jahrhunderts."

Blumenmeer am Buckingham Palace

9.39 Uhr: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist Großbritannien in Trauer. Vor den Toren des Buckingham Palace in London stellen viele Menschen Kerzen und Blumen zu ihrem Gedenken ab.

Eine Frau legt Blumen nieder und hinterlässt einen Grußbotschaft vor den Toren des Buckingham Palace. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Paddington zum Tod der Queen: "Vielen Dank für alles, Madam"

9.28 Uhr: Die Queen ist tot und auch an der beliebten britischen Kinderbuchfigur Paddington Bär geht das nicht spurlos vorüber. Genauer gesagt am offiziellen Twitteraccount "@paddingtonbear". Dort hieß es am Donnerstag nach Bekanntwerden des Todes der Monarchin: "Danke für alles, Madam" ("Thank you Ma'am, for everything"). Der Tweet wurde in kürzester Zeit tausendfach geteilt und geliked.

Thank you Ma’am, for everything. — Paddington (@paddingtonbear) September 8, 2022

Glockengeläut und Böllerschüsse im Gedenken an die Queen

9.15 Uhr: In Großbritannien sind nach dem Tod von Königin Elizabeth II. am Freitag zahlreiche offizielle Trauerbekundungen geplant:

An der St. Paul's-Kathedrale und der Westminster Abbey in London sowie an Schloss Windsor sollen am Mittag die Glocken läuten.

Im Hyde Park soll es danach Kanonen-Salutschüsse geben.

Im Parlament soll der verstorbenen Queen sowohl im Unter- als auch im Oberhaus gedacht werden.

Der bisherige Thronfolger und neue König Charles III. und seine Frau Camilla wollen von Schloss Balmoral in Schottland, wo die Königin gestorben ist, nach London reisen.

Am Nachmittag soll der König mit Premierministerin Liz Truss zusammentreffen.

Eine Rede an die Nation von König Charles ist für den frühen Abend geplant.

Ebenso ein anschließender Gedenkgottesdienst in der St. Paul's Kathedrale.

Australien führt 2023 Münzen mit Porträt von König Charles ein

8.31 Uhr: Ab 2023 sollen in Australien Münzen mit dem Gesicht von König Charles III. eingeführt werden. Dies berichtete der australische "Guardian" am Freitag unter Berufung auf Informationen des Finanzministeriums. Das Porträt, das verwendet werden solle, werde von der britischen Münzprägeanstalt Royal Mint gewählt.

Die australischen Münzen, die das Gesicht der verstorbenen Königin Elizabeth II. tragen, werden vorübergehend weiter produziert und bleiben auch nach 2023 gültig. Die Monarchin ist seit 1966 auf australischen Münzen zu sehen. Auch der australische Fünf-Dollar-Schein zeigt ihr Porträt.

Taschentuch von Ghandi: Modi erinnert an Geste der Queen

6.11 Uhr: Der indische Premierminister Narendra Modi hat nach dem Tod von Elizabeth II. an eine besondere Geste der britischen Königin erinnert. "Bei einem der Treffen zeigte sie mir das Taschentuch, das Mahatma Gandhi ihr zu ihrer Hochzeit geschenkt hatte", schrieb Modi am Donnerstagabend (Ortszeit) über eines seiner Zusammentreffen mit der Queen. Er werde ihre Wärme und Freundlichkeit niemals vergessen. Der indische Subkontinent war bis 1947 britische Kolonie.

Der indische Premierminister Narendra Modi. Foto: dpa

Nach Tod der Queen: Eiffelturm dunkel, Empire State Building silbern

6.03 Uhr: Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wollen zahlreiche berühmte Bauwerke weltweit der Queen Tribut zollen. So kündigten unter anderem die Betreiber des Eiffelturms via Twitter an, dass die Lichter des berühmten Bauwerks in Paris ab Mitternacht ausgeschaltet würden. Auch am Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt gingen mit Sonnenuntergang die Lichter aus. Das Empire State Building in New York solle als Tribut an die Queen "lila leuchten und silbern glitzern", teilten die Betreiber mit.

Am dunklen und verregneten Londoner Abend säumten unterdessen rund 50 schwarze Taxis die Prachtstraße "The Mall" am Buckingham-Palast, um der Queen Tribut zu zollen. "Wir wissen nun, dass die Queen verstorben ist, die einzige Frau, die wir jemals gekannt haben, unsere Konstante in unseren beiden Leben, und wir zeigen unseren Respekt", sagte der langjährige Taxifahrer Michael Ackerman der Nachrichtenagentur PA an der Seite eines Kollegen. Viele weitere Taxifahrer wären gekommen, wäre die Straße nicht abgesperrt worden, fügte er hinzu.

Das Empire State Building in New York erstrahlt in Silber und Lila - zu Ehren von Queen Elizabeth II. Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Dänemarks Königin Margrethe über die Queen: "Große Inspiration für alle"

5.40 Uhr: Für die dänische Königin Margrethe II. (82) hat Queen Elizabeth II. alle anderen Monarchen des Kontinents überragt. "Ihre Mutter war mir und meiner Familie sehr wichtig. Sie war eine überragende Persönlichkeit unter den europäischen Monarchen und eine große Inspiration für uns alle", schrieb Dänemarks Staatsoberhaupt am Donnerstagabend in einem Brief an Großbritanniens neuen König Charles III., den das dänische Königshaus im Anschluss auf Instagram veröffentlichte. "Während ihrer Regentschaft in sowohl schwierigen als auch positiven Zeiten hat sie eine entscheidende Rolle als vereinigende Persönlichkeit gespielt, die hoch angesehen war und zutiefst geliebt wurde." Margrethe und die Queen waren Cousinen dritten Grades.

Schauspielerin Helen Mirren: Queen war "Inbegriff des Adels"

5.16 Uhr: Die britische Schauspielerin Helen Mirren (77) hat die gestorbene Queen Elizabeth II. als "Inbegriff des Adels" gewürdigt. "Ich bin stolz, elisabethanisch zu sein", schrieb Mirren am Donnerstag bei Instagram. "Wir trauern um eine Frau, die mit oder ohne Krone, der Inbegriff des Adels war."

Die britische Königin Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Mirren hatte in dem 2006 erschienenen Film "The Queen" die Rolle der Königin Elizabeth II. gespielt und war dafür mit einem Oscar ausgezeichnet worden.

Für ihre Rolle als Queen erhielt Helen Mirren einen Oscar. Foto: imago images/ZUMA Press

News zum Tod von Queen Elizabeth II von Donnerstag, 8. September: Viele Sportveranstaltungen in England abgesagt

23.34 Uhr: Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. haben zahlreiche Sportveranstalter reagiert und geplante Wettkämpfe unterbrochen oder abgesagt. Betroffen sind davon unter anderem ein Golf-Turnier, Pferderennen und Rugby-Spiele sowie zumindest die für Freitag angesetzten unterklassigen Fußballspiele Burnley gegen Norwich City und Tranmere Rovers gegen Stockport County. Die Veranstalter der BMW PGA Championship in Wentworth unterbrachen das Turnier nach Bekanntwerden des Todes am Donnerstag und wollen den Golfplatz am Freitag geschlossen lassen.

Am Freitagmorgen will der für die zweite, dritte und vierte Spielklasse des englischen Fußballs zuständige Verband English Football League eine Entscheidung fürs Wochenende treffem. Dies solle in Abstimmung mit anderen Sportarten geschehen, teilte die ELF mit. Ob auch über eine Absage der für die kommenden Tage angesetzten Fußballspiele in der Premier League nachgedacht wird, ging aus der veröffentlichten Kondolenzbotschaft nicht hervor.

Boris Johnson: "Traurigster Tag für unser Land"

23.15 Uhr: Der frühere britische Premierminister Boris Johnson hat sich bestürzt über den Tod von Queen Elizabeth II. geäußert. "Dies ist der traurigste Tag für unser Land. In den Herzen von uns allen ist ein Schmerz", schrieb er auf Twitter. "Ein tiefes und persönliches Gefühl von Verlust - viel intensiver vielleicht, als wir es erwartet hatten." Noch am Dienstag hatte die Queen Johnson empfangen und sein Rücktrittsgesuch entgegengenommen.

Statement on the death of Her Majesty Queen Elizabeth II (1/3) pic.twitter.com/kDN6cW8Njp — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 8, 2022

Erdogan bekundet sein Beileid zum Tod von Queen Elizabeth II.

22.40 Uhr: Der türkische Präsident Recep Tayip Erdogan hat sein Beileid zum Tod der britischen Königin Elizabeth II. bekundet. Mit Bestürzen habe er davon erfahren, teilte Erdogan am Donnerstagabend auf Twitter mit. Er spreche der königlichen Familie und dem "befreundeten" Volk in Großbritannien sein Beileid aus. Königin Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.

Menschen haben sich vor dem Buckingham Palace versammelt, um gemeinsam zu trauern. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Schottische Regierungschefin: "Die Queen war unerschütterlich"

22.37 Uhr: Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die gestorbene Queen Elizabeth II. gewürdigt. "Die Queen war unerschütterlich in ihrem Pflichtbewusstsein und in ihrem Engagement für das Gemeinwesen und unübertroffen in ihrer Hingabe für die Menschen dieses Landes und des gesamten Commonwealth", zitierte die britische Nachrichtenagentur PA die Politikerin.

Putin würdigt "weltweites Ansehen" der Queen

22.17 Uhr: Der russische Präsident hat die gestorbene britische Königin Elizabeth II. gewürdigt. "Über viele Jahrzehnte hat sich Elizabeth II. zu Recht der Liebe und Achtung ihrer Untertanen erfreut und auch ihres weltweiten Ansehens." Das schrieb Putin nach Angaben des Kremls am Donnerstagabend in einem Beileidstelegramm an den neuen König Charles III. Putin bat den Nachfolger, seine Anteilnahme der königlichen Familie und der Bevölkerung Großbritanniens zu übermitteln. Die Queen hatte den Kremlchef 2003 in London im Buckingham-Palast empfangen, wobei Putin sie unhöflicherweise warten ließ.

Der russische Präsident Wladimir Putin und Queen Elizabeth II. auf Schloss Windsor im Jahr 2000. Foto: Fiona Hanson/PA Pool/AP/dpa

Papst würdigt Pflichtbewusstsein von Königin Elizabeth II.

22.04 Uhr: Papst Franziskus hat das Pflichtbewusstsein von Königin Elizabeth II. gewürdigt. Das Oberhaupt der katholischen Kirche zolle dem großzügigen Dienst der Königin an der Nation und dem Commonwealth Tribut und schließe sich allen an, die um den Verlust der Queen trauerten, schrieb der 85-Jährige in einem Telegramm an König Charles III. am späten Donnerstagabend. "Für Sie und alle, die das Andenken an Ihre verstorbene Mutter in Ehren halten, erbitte ich göttlichen Segen als Unterpfand des Trostes und Kraft in den Herrn", hieß es in der Nachricht weiter.

Merkel: Mit Tod von Elizabeth II. "geht eine Epoche zu Ende"

21.51 Uhr: Altkanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich tief betroffen vom Tod der britischen Königin Elizabeth II. gezeigt. Sie habe die Nachricht vom Tod der Queen "mit größter Trauer" vernommen, erklärte Merkel am Donnerstagabend in Berlin. Mit ihrem Tod gehe "eine Epoche zu Ende", fügte sie hinzu.

"Es gibt keine Worte, die die überragende Bedeutung dieser Königin, ihres Pflichtgefühls, ihrer moralischen Integrität, ihrer Hingabe und ihrer Würde über sieben Jahrzehnte für das Vereinigte Königreich, für Europa und die Welt auch nur annähernd würdigen können", betonte Merkel.

Sie blicke "mit größter Dankbarkeit" auf ihre Begegnungen mit der Queen zurück. "Die Ehre, dass ich sie mehrmals treffen durfte und sie mich zum Ende meiner Amtszeit im vergangenen Jahr noch ein letztes Mal empfing, wird mir immer unvergessen bleiben", erklärte die frühere Kanzlerin. Sie sprach der königlichen Familie ihre Anteilnahme aus.

Die damalige Kanzlerin Merkel und Queen Elizabeth II. im Jahr 2015. Foto: Bergmann/Bundesregierung via Getty Images

Biden lässt Flaggen in USA nach Tod der Queen auf halbmast setzen

21.44 Uhr: Nach dem Tod der britischen Königin werden die Flaggen in den USA auf halbmast gesetzt. Das gelte für das Weiße Haus, alle öffentlichen Gebäude und Militärstützpunkte in den Vereinigten Staaten genauso wie für die US-Botschaften und Konsulate weltweit, erklärte US-Präsident Joe Biden am Donnerstag. Die Trauerbeflaggung sei ein Zeichen des Respekts für das Andenken von Königin Elizabeth II. und gelte bis zum Sonnenuntergang am Tag der Beisetzung.

Foto: OLIVIER DOULIERY / AFP

Auch William und Kate bekommen neuen Titel

21.30 Uhr: Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. haben ihr Enkel William (40) und seine Frau Kate (40) neue Titel bekommen. Sie heißen nun "Herzog und Herzogin von Cornwall und Cambridge", wie der Kensington-Palast am Donnerstag bestätigte. William erhielt als ältester Sohn von Charles den Titel "Herzog von Cornwall". Wenn William wie erwartet auch den Titel "Prince of Wales" bekommt, wird Kate zur "Princess of Wales", wie die britische Nachrichtenagentur PA erläutert. Diesen Titel trug zuletzt Diana. Charles heißt als König Charles III..

Merz und Söder würdigen verstorbene britische Königin Elizabeth II.

21.24 Uhr: Die Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, haben sich vom Tod der britischen Königin Elizabeth II. betroffen gezeigt. "Der Tod von Queen Elizabeth erfüllt mich mit tiefer Trauer", erklärte Merz am Donnerstagabend. "70 Jahre lang war sie international ein Symbol für Verlässlichkeit und Würde", fügte der Unionsfraktionschef im Bundestag hinzu.

Menschen legen Blumen vor dem Schloss Balmoral ab, wo Queen Elizabeth II. am Donnerstag starb. Foto: Jeff J Mitchell/Getty Images

Schwedischer König: Queen diente mit Hingabe und Pflichtgefühl

21.17 Uhr: Der mit Königin Elizabeth II. verwandte schwedische König Carl XVI. Gustaf (76) hat die gestorbene Queen für ihren Einsatz als Staatsoberhaupt gewürdigt. "Die Königin diente ihren Ländern und dem Commonwealth mit einer einzigartigen Hingabe und mit Pflichtgefühl. Sie war ständig präsent, nicht nur in der britischen Gesellschaft, sondern auch international", teilte der Monarch am Donnerstagabend in einer Erklärung seines Hofes mit. Außerdem sei sie seiner Familie immer eine gute Freundin gewesen.

Obamas: Queen trug ihren hohen Titel mit Leichtigkeit

21.05 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama haben die engagierte Führung und das politische Vermächtnis der Queen gewürdigt. "Sie hörte gut zu, dachte strategisch und war für beachtliche diplomatische Erfolge verantwortlich. Und doch trug sie ihre hohen Titel mit einer gewissen Leichtigkeit", schrieben die Obamas in einem Statement zum Tod der britische Königin. Königin Elizabeth II. habe die Welt in ihren Bann gezogen, ihre lange Regierungszeit sei von "Anmut, Eleganz und einer unermüdlichen Arbeitsmoral geprägt" gewesen.

Mick Jagger gedenkt Queen: "War mein ganzes Leben immer da"

21.03 Uhr: Mit persönlichen Worten hat der britische Musiker Mick Jagger (79) der verstorbenen Queen Elizabeth II. gedacht. "Mein ganzes Leben lang war ihre Hoheit, Königin Elizabeth II., immer da", schrieb der Frontmann der Rolling Stones am Donnerstag auf Twitter. "Ich erinnere mich, dass ich in meiner Kindheit die Höhepunkte ihrer Hochzeit im Fernsehen geschaut habe. Ich erinnere mich an sie als eine schöne junge Frau, bis hin zur sehr geliebten Großmutter der Nation."

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK — Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022

Nach Tod der Queen: Neuer britischer König heißt Charles III.

20.59 Uhr: Der neue britische König heißt Charles III. - das bestätigte der Palast in London am Donnerstag offiziell, nachdem ihn bereits die britische Premierministerin Liz Truss so genannt hatte. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, der bisherige Thronfolger könne einen seiner anderen drei Vornamen wählen. Der 73-Jährige heißt mit vollem Namen Charles Philip Arthur George.

Der neue König mit Königsgemahlin: Charles und Camilla. Foto: Carl Court/POOL AFP/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Carl Court / dpa

Biden: Königin Elizabeth II. hat eine Ära geprägt

20.59 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die gestorbene britische Königin Elizabeth II. als einzigartige Staatsfrau gewürdigt. "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt", ließ Biden am Donnerstag in Washington mitteilen. Die sieben Jahrzehnte ihrer geschichtsträchtigen Herrschaft seien ein Zeitalter beispiellosen menschlichen Fortschritts gewesen, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. "Sie ertrug die Gefahren und Entbehrungen eines Weltkriegs an der Seite des britischen Volkes und sammelte es während der Verwüstung einer globalen Pandemie".

"Königin Elizabeth II. war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die das felsenfeste Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertiefte", so Biden weiter. Er betonte zudem die Unterstützung der Queen "in unseren dunkelsten Tagen nach dem 11. September".

Trump: Möge die Queen "für immer in unseren Herzen regieren"

20.44 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat das "enorme Vermächtnis von Frieden und Wohlstand" der gestorbenen britischen Königin Elizabeth II. gewürdigt. "Möge Gott die Königin segnen, möge sie für immer in unseren Herzen regieren und möge Gott sie und Prinz Philip in ständiger Obhut halten", schrieb Trump am Donnerstag auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social. Auch im Namen seiner Frau Melania sprach er den Briten sein Beileid aus. Die Queen werde "für immer für ihre Treue zu ihrem Land und ihre unerschütterliche Hingabe an ihre Landsleute und Frauen in Erinnerung bleiben".

Britische Premierministerin Truss: Queen war Fels Großbritanniens

20.42 Uhr: Die britische Premierministerin Liz Truss hat die am Donnerstag gestorbene britische Königin Elizabeth II. als "Fels" gewürdigt, "auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde". Der Tod der Queen sei ein "riesiger Schock für die Nation und die Welt", sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in einer Rede in der Londoner Downing Street.

Das Land sei unter ihrer Herrschaft gewachsen und gediehen, so Truss weiter. "Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist." Dafür sei sie von den Menschen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt geliebt worden.

Vor zwei Tagen hatte die Queen die neue Premierministerin Liz Truss noch auf Balmoral empfangen. Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Deutsche TV-Sender ändern Programm zum Tod der Queen

20.39 Uhr: Zahlreiche deutsche Fernsehsender haben ihr Programm wegen des Tods von Queen Elizabeth II. geändert. Am Donnerstagabend häuften sich die Sondersendungen. Einige Beispiele: Die ARD zeigte im Ersten eine Sondersendung nach der "Tagesschau", danach sollte ein Film zur Queen folgen. Der private Nachrichtensender "Welt" teilte mit, dass es bis Mitternacht nonstop um das Thema Queen gehen werde, unter anderem mit Adelsexpertin Gloria von Thurn und Taxis. Auch n-tv wollte bis nach Mitternacht monothematisch zur Queen berichten. Auch auf dem Kanal Phoenix von ARD und ZDF war am Abend eine Sondersendung zur Queen zu sehen, ebenso bei RTL, Bild, Tagesschau24 und Sat.1. Weitere Sondersendungen wurden angekündigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz kondoliert

20.34 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum Tod von Queen Elizabeth geäußert. Auf Twitter schrieb er: "Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor."

Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor. pic.twitter.com/5HzY8ItUtu — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 8, 2022

Macron zum Tod der Queen: Eine Königin mit Herz

20.34 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als Königin mit Herz und Freundin Frankreichs gewürdigt. "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. verkörperte über 70 Jahre lang die Kontinuität und Einheit der britischen Nation", schrieb Macron auf Twitter. "Ich behalte sie als eine Freundin Frankreichs in Erinnerung, eine Königin mit Herz, die ihr Land und ihr Jahrhundert für immer geprägt hat."

Musiker Elton John gedenkt Queen: "Werde sie sehr vermissen"

20.27 Uhr: Der britische Musiker Elton John (75) hat sich angesichts des Todes der britischen Königin Elizabeth II. "zutiefst traurig" gezeigt. "Queen Elizabeth war ein großer Teil meines Lebens von der Kindheit bis heute und ich werde sie sehr vermissen", schrieb der Musiker am Donnerstag per Kurznachrichtendienst Twitter. "Sie hatte eine inspirierende Präsenz und hat das Land mit Anmut, Anstand und einer ehrlichen mitfühlenden Wärme durch einige unserer größten und dunkelsten Momente geführt." Königin Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren gestorben.

König Charles: Trauern zutiefst um Queen und Mutter

20.26 Uhr: Der neue britische König Charles III. hat sich schwer erschüttert gezeigt über den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. "Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter", teilte Charles mit. Er fügte hinzu: "Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt." Das gelte auch in den Gebieten ihrer Herrschaft und des Commonwealths - und für Menschen auf der ganzen Welt. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Die Queen ist tot. Charles ist nun König. Foto: Frank Augstein/Pool AP/dpa

A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Selenskyj kondoliert zum Tod der Queen

20.23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum Tod von Königin Elizabeth II. kondoliert. "Im Namen des ukrainischen Volkes sprechen wir der königlichen Familie, dem Vereinten Königreich und dem Commonwealth aufrichtiges Beileid aus zu diesem nicht wieder gut zu machenden Verlust", schrieb Selenskyj am Donnerstagabend auf Twitter. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit Ihnen." Großbritannien ist international einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Bundestag gedenkt verstorbener Queen Elizabeth II.

20.20 Uhr: Der Deutsche Bundestag hat seine Debatte am Donnerstagabend unterbrochen, um in einer Gedenkminute die verstorbene britische Königin Elizabeth II. zu würdigen. Die Parlamentarier erhoben sich dazu von ihren Sitzen. Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) hatte die Abgeordneten darum gebeten, nachdem sie die Nachricht vom Tod der Queen verlesen hatte. Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) werde am Freitag dazu auch noch Worte an die Abgeordneten richten, kündigte Magwas an. "Wir sind, denke ich, alle in Gedanken bei der Familie."

Menschen versammeln sich vor dem Buckingham Palace und legen Blumen ab. Foto: Chris Jackson/Getty Images

Norwegischer König würdigt Queen für ihre Hingabe

20.12 Uhr: Die norwegische Königsfamilie hat mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tod der britischen Königin Elizabeth II. reagiert. Die Queen habe sich hingebungsvoll ihrer Arbeit gewidmet und sei dem britischen Volk durch Freuden und Sorgen sowie Höhen und Tiefen gefolgt, wurde Norwegens König Harald V. (85) am Donnerstagabend in einer Erklärung des norwegischen Königshauses zitiert. "Unser Beileid geht auch an das britische Volk." Nach Angaben des Hofes hat Harald beschlossen, die Flaggen am Osloer Schlossbalkon am Freitag auf halbmast zu setzen.

Steinmeier: Elizabeth II. hat ein Jahrhundert geprägt

20.06 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem britischen Königshaus zum Tod von Queen Elizabeth II. kondoliert. "Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat", schrieb er laut Sprecherin am Donnerstag an das Königshaus. Sie habe Zeitgeschichte erlebt und selbst geschrieben. "Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt." Die britische Königin starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte.

Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts angebracht

20.02 Uhr: Mitarbeiter des Buckingham-Palasts haben am Donnerstagabend die offizielle Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts angebracht. Vor der offiziellen Residenz der Queen in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt. Viele stimmten die Nationalhymne an und brachen in Tränen aus, als die Flagge auf halbmast gesetzt wurde. Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Ihre vier Kinder und mehrere Enkel hatten sich auf den Weg nach Balmoral gemacht.

Baerbock zum Tod der Queen: Deutschland bleibt ihr ewig dankbar

20.02 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihr Bedauern über den Tod der britischen Königin Elizabeth II. ausgedrückt. "Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um #QueenElizabeth II. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht", schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend auf Twitter. "Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat."

Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um #QueenElizabeth II. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) September 8, 2022

UN-Chef Guterres "zutiefst traurig" nach Tod von Queen

19.57 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts des Todes der britischen Königin Elizabeth II. "zutiefst traurig" gezeigt. Der Familie der Queen und den Menschen in Großbritannien und dem Commonwealth sprach Guterres am Donnerstag per Mitteilung sein Mitgefühl aus.

Elizabeth II., die während ihrer Zeit als Königin auch zweimal im UN-Hauptquartier in New York zu Gast gewesen sei, sei auf der ganzen Welt für ihre "Anmut, Würde und Hingabe" bewundert worden, sagte Guterres. In Jahrzehnten des Wandels habe sie eine "beruhigende Präsenz" geboten. "Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern."

Charles und Camilla bleiben bis Freitag auf Schloss Balmoral

19.55 Uhr: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. bleiben der neue britische König Charles und dessen Frau Camilla am Donnerstagabend im schottischen Schloss Balmoral. Das teilte der Palast mit. Demnach kehren sie am Freitag wieder nach London zurück. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf dem Landsitz gestorben.

Charles ist König

19.35 Uhr: Mit dem Tod der Queen ist ihr Sohn Charles nun König.

Queen Elizabeth II. ist tot

19.33 Uhr: Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte.

