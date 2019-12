Die Sanierung des Vierseithofes in der Ortsmitte von Birkenfelde wird seit 1998 weitgehend in Eigenregie gestemmt. In der östlichen Querscheune entsteht jetzt ein Mehrzweckraum für die Pfadfinder.

Querscheune in Birkenfelde wird Pfadfinder-Bundeshalle

Mitten in Birkenfelde befindet sich ein gutes Beispiel dafür, was alles geschafft werden kann, wenn man zusammen anpackt und sich ehrenamtlich engagiert. Ein denkmalgeschützter Vierseithof wird nämlich seit seinem Kauf 1998 von der Christlichen Pfadfinderschaft Deutschlands (CPD) in Eigenleistung renoviert und so für die Pfadfinder benutzbar gemacht. Im sogenannten Bundeshof gibt es jetzt schon mehrere Gruppenräume, einen Schlafboden, eine Kapelle, eine Wohn- und eine Großküche sowie Sanitäranlagen.

Er wird von den Pfadfindern zum Beispiel zur Übernachtung während einer Wanderung mit der Kleingruppe, als Ort für Schulungen von Gruppenleitern, für Organisationsgremien oder für regelmäßig stattfindende Großveranstaltungen wie das jährliche Bundesfestwochenende oder die Hofakademie mit Workshops und Angeboten für ältere Pfadfinder genutzt. Das allgemeine Ziel ist es, den Bundeshof Birkenfelde langfristig als christliches und pfadfinderisches Begegnungszentrum für alle zu öffnen, heißt es von der CPD. Und deshalb laufen die Arbeiten dort weiter stetig. Querscheune bisher als Lagerraum genutzt Bereits drei der vier Seiten des denkmalgeschützten Gebäudeensembles aus dem Jahr 1791 haben die Pfadfinder in den vergangenen Jahren saniert. Übrig war zuletzt die östliche Querscheune, die bisher vorwiegend als Lagerraum genutzt wurde und die eine marode Dachkonstruktion aufwies. Hier soll die sogenannte Bundeshalle entstehen. Anfang November konnten die Holzarbeiten am Dach weitgehend abgeschlossen werden, und so wurde Richtfest gefeiert. Da ließen es sich auch Landrat Werner Henning (CDU) und Bürgermeister Adrian Grieß nicht nehmen, einmal vorbei zu schauen. Adrian Grieß machte dabei seine Freude über die Bereicherung für das Ortsbild deutlich. Idee: Großer Raum für Veranstaltungen Ein Teil der Nutzungsidee für den Bundeshof war von Beginn an ein Raum für große Veranstaltungen, erklärt die CPD. Im Erdgeschoss entsteht also mit einer überdachten Erweiterung des Innenhofs ein vielseitig nutzbarer Mehrzweckbereich. Eine Durchfahrt in den Innenhof bleibt aber möglich. Am nördlichen Ende des Gebäudes wird es ein Brennholzlager geben, im Obergeschoss einen großen beheizbareren Mehrzweckraum. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und um den Raum im Obergeschoss besser nutzbar zu machen, wird das Dach leicht angehoben, so die CPD. Aber wer bezahlt das alles? Dank des hohen Anteils an Eigenleistung der Pfadfinder sollen die Kosten für den Bau um bis zu 60.000 Euro gemindert werden. Es bleiben aber Kosten von rund 300.000 Euro für notwendige externe Handwerkerleistungen, Baustoffe und Planungsleistungen. Fördermittel aus dem Leader-Programm Die Finanzierung des Projekts soll vorwiegend über Spenden und die Unterstützung von Stiftungen und Unternehmen sowie durch öffentliche Zuwendungen erreicht werden. Die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Eichsfeld unterstützt das Projekt mit rund 100.000 Euro aus dem Leader-Programm. Darüber hinaus wurden rund 80.000 Euro als zweckgebundene Spenden gesammelt sowie zinslose Darlehen im Umfang von rund 100.000 Euro gesichert. Bis zum Jahresende soll das Dach fertig gedeckt und das Gebäude winterfest sein. Im kommenden Jahr wird dann mit dem Innenausbau begonnen – auch in weitgehender Eigenleistung. Schön wäre es, so der CPD, wenn man 2021, zum 100-jährigen Bestehen der CPD, fertig sein könnte. Die Christliche Pfadfinderschaft Deutschlands ist ein evangelischer Jugend- und Lebensbund mit zirka 3900 Mitgliedern jeden Alters in ganz Deutschland. Ziel ihrer Arbeit ist die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu verantwortungsbewussten Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft.