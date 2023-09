Berlin Rammstein-Sänger Till Lindemann sorgt erneut für Aufregung. Ein Teaser zum Video für den Song "Zunge" schockt mit viel Blut und Gewalt.

Gerade erst wurden die Ermittlungen gegen ihn wegen vermeintlicher sexueller Übergriffe eingestellt, nun sorgt Rammstein-Sänger Till Lindemann erneut für Aufsehen. Grund dafür sind Auszüge aus dem Video zum neuen Song "Zunge" (wird am 8. September veröffentlicht), die Lindemann auf seinem Instagram-Account teilte.

Die Ausschnitte haben es in sich. Die schnell hintereinander geschnittenen Szenen sind ein Potpourri aus Blut und Gewalt. So ist Lindemann auf allen Vieren in einem Käfig eingesperrt zu sehen, seine Lippen sind zugenäht. Eine weitere Sequenz zeigt eine junge Frau, über deren Stirn und linke Wange Blut fließt. Dann taucht auch noch ein Rabe in Großaufnahme auf, der Vogel ist mythologisch vielfältig aufgeladen. In der nordischen Mythologie steht er für Weisheit, der Rabe gilt aber auch als Unglücks- oder gar Todesbote.

Till Lindemann plant Solo-Tour im November

Rammstein-Exegeten werden in den Song und in das Video wieder einiges hineininterpretieren. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll es bereits vor dem Wirbel um die Missbrauchsvorwürfe produziert worden sein. Ab November wird Till Lindemann mit dem neuen Song auf Solo-Tour gehen. Sie startet am 8. November in Leipzig und endet am 20. Dezember in Paris.

Bei Rammstein und Till Lindemann hat die Provokation System. Bereits frühere Videos der Band hatten für aufgeregte bis empörte Reaktionen gesorgt. Der Clip zum Song "Deutschland" rief den Antisemitismus-Beauftragten der Bundesregiereung auf den Plan. Die Bandmitglieder waren in dem Video in der gestreiften Kleidung von KZ-Insassen zu sehen, standen mit Stricken um den Hals an einem Galgen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezichtigte die Band der "Instrumentalisierung und Verharmlosung des Holocaust".

Ihre Kleidung erinnert an die der Gefangenen in den Konzentrationslagern der Nazis: Rammstein sorgten mit einem Video für Diskussionen. Foto: Screenshot Youtube / Rammstein Official

Das Video zum Song "Ausländer" brachte der Band wiederum den Vorwurf des Rassismus ein. Zu sehen ist, wie die Bandmitglieder auf einer Südseeinsel landen und von einem primitiven Einheimischenstamm begrüßt werden. Am Ende verlassen die Musiker bis auf den Keyboarder die Insel wieder und hinterlassen eine Schar enttäuschter Frauen und blonder, blauäugiger Kinder.