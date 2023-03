Rapper 6ix9ine in Fitnessstudio angegriffen

Los Angeles Der Rapper 6ix9ine wurde in einem Fitnessstudio attackiert. „Er hat Schnittwunden und Prellungen im Gesicht“, sagt sein Anwalt.

US-Rapper Tekashi 6ix9ine (26, „FEFE“) soll Medienberichten zufolge Opfer eines Angriffs in einem Fitnessstudio geworden sein. Wie unter anderem das Portal „Variety“ berichtete, soll der 26-Jährige von einer Gruppe Männern in Florida heftig verprügelt worden sein. „Er hat Schnittwunden und Prellungen im Gesicht“, erklärte sein Anwalt gegenüber „Variety“. Ein angebliches Video der Tat kursierte im Internet.

6ix9ine, der mit bürgerlichem Namen Daniel Hernandez heißt, hat sich selbst noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Der Rapper wurde Berichten zufolge wegen seiner Kooperation mit den Behörden vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen, nachdem ihn ein Gericht in New York wegen Mitgliedschaft in einer Bande verurteilt hatte. Unklar ist, ob die Tat damit in Zusammenhang steht.