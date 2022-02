Rasanter Anstieg erwartet: Hochwasserwarnung für Saale-Flussgebiet

Saalfeld. Durch Niederschläge in Verbindung mit Tauwetter im Bergland wird derzeit ein rasanter Anstieg der Wasserstände in den Zuflüssen Schwarza und Loquitz registriert.

Das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz hat am heutigen Donnerstag eine Hochwasserwarnung für das Flussgebiet der Saale herausgegeben. Diese gilt voraussichtlich bis zum morgigen Freitag um 10 Uhr. „Bitte seien Sie äußerst vorsichtig und meiden Sie wenn möglich die Nähe von Flüssen oder Zuflüssen“, sagt Michael Haun, kommissarischer Leiter im Amt für Bevölkerungsschutz des Landkreises.

Durch die Niederschläge der letzten Nacht in Verbindung mit Tauwetter im Bergland sei derzeit ein rasanter Anstieg der Wasserstände in den Saalezuflüssen Schwarza und Loquitz zu verzeichnen, heißt es in der Mitteilung. Am Hochwassermeldepegel Katzhütte/Schwarza wurde bereits der Meldebeginn überschritten.

An weiteren Pegeln ist mit dem Überschreiten des Meldebeginns im Tagesverlauf zu rechnen, ein Erreichen der Meldestufe 1 ist dabei nicht ausgeschlossen. Mit Abzug des Sturmtiefs bei nachlassenden Niederschlägen und sinkenden Temperaturen werde die Wasserführung in den kleinen Einzugsgebieten schnell zurückgehen. An den Saalepegeln werde der Rückgang später einsetzen, heißt es.

