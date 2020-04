Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rastenbergs Rentnerbrigade wirbelt mit Abstand

Der Arbeitseifer von Rastenbergs Rentnerbrigade ist legendär. Mal sind sie alle im Einsatz, jetzt aber - in Corona-Zeiten - auch nur zu zweit und unter Einhaltung der Abstandsregeln. Am Freitag flotteten Hartmut Schmidt (links) und Siegfried Huber das Willkommensschild am Ortseingang aus Richtung Lossa auf. „Hartmut ist unser Maler“, sagt Siegfried Huber und ergänzt, dass auch der Blumenschmuck am Schild bald einen prachtvollen Anblick bieten wird. Huber: „Meine Frau bepflanzt daheim gerade die Kästen.“

Nächstes Projekt der rüstigen Senioren ist die Klefferquelle.