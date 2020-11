Das Gesundheitsamt des Landkreises löste am Sonntag eine nicht angezeigte Veranstaltung in einem Restaurant in Wöhlsdorf auf. Dort hatten sich Reichsbürger versammelt.

Saalfeld/Teistungen. Selbst ernannter König als Schulungsleiter: Bei einer Reichsbürger-Veranstaltung sind die Polizisten am Sonntag in Saalfeld auf einen in der Szene bestens bekannten Verschwörer getroffen.

Reichsbürger-Umtriebe in Thüringen: Treffen im Eichsfeld und in Saalfeld im Fokus der Behörden

Hinter der Thüringer Bereitschaftspolizei liegt ein arbeitsreiches Wochenende. Als sich am Sonntag gerade eine von Reichsbürgern organisierte Veranstaltung in Teistungen (Landkreis Eichsfeld) in der Auflösung befindet, folgt die Alarmierung für einen Folgeeinsatz: In Ostthüringen, genauer in Wöhlsdorf bei Saalfeld, sind etwa 70 Menschen in einer Gaststätte, die für Reichsbürgerumtriebe bekannt ist, beieinander.