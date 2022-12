Rodeln im Thüringer Wald bereits möglich – Skilifte starten bald

Eine Pferdekutsche fährt an einem Schild vorbei, das für Oberhof im Thüringer Wald wirbt. Hier soll am 17. Dezember 2022 die Abfahrt-Skisaison eröffnet werden.

Große Teile des Thüringer Waldes sind weiß überpudert. Vielerorts sind Winterwanderungen und Rodeln möglich. Die meisten Skilifte werden allerdings noch auf den Betrieb vorbereitet.

Noch sind keine Loipen gespurt, aber vielerorts hat sich der Thüringer Wald in ein weißes Winterkleid gehüllt. Nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald von Samstag liegen in den Höhenlagen zwischen 10 und 18 Zentimeter Schnee, oft Pulverschnee. Bei Frost werden am Wochenende weitere Schneefälle erwartet.

Liegt im Thüringer Wald Schnee? Die Schneehöhen für Pisten und Loipen in Thüringen

In den Wintersportorten würden die Lifte an den beliebtesten Pisten auf ihre Saison vorbereitet. Sie soll am vierten Adventswochenende offiziell starten.

Bereits präpariert sind in dem Thüringer Mittelgebirge kilometerlange Winterwanderwege. Insgesamt gebe es derzeit 21 Strecken. Das sei unter anderem in Brotterode/Trusetal, Ilmenau/Manebach, Oberhof oder Tambach-Dietharz der Fall.

Lift und Snowtubing-Anlage in Oberhof geöffnet

Bei Oberhof mit einer mittleren Schneehöhe von etwa 10 Zentimetern nahmen der erste Skilift und die erste Snowtubing-Anlage dieser Saison bereits am Samstag den Betrieb auf, so der Regionalverbund. Rodeln sei nicht nur in Thüringens bekanntestem Wintersportort, sondern auch in Oberweissbach und in Spechtsbrunn möglich.

In Sonneberg könne in der Eishalle auf einer Fläche von 30 mal 60 Metern mit Schlittschuhen gelaufen werden. Es bestehe die Möglichkeit, sich Schlittschuhe auszuleihen oder Eislauf-Lernhilfen zu nutzen.

Drei große Liftanlagen öffnen am 17. Dezember

Den Start der alpinen Wintersportsaison terminierte der Regionalverbund auf den 17. Dezember. Die winterlichen Bedingungen am Rennsteig mit Dauerfrost sorgten für gute Bedingungen zur Vorbereitung des Liftbetriebs nicht nur in Oberhof, sondern auch an den Pisten in Schmiedefeld und Steinach. Am Wochenende vor Weihnachten würden die drei großen Liftanlagen, die 90 Prozent der alpinen Wintersportler im Thüringer Wald anlockten, in Betrieb gehen.

Die Liftanlagen seien vom TÜV abgenommen, teilweise seien die gastronomischen Angebote samt Skiverleih überholt und verbessert worden. In der Ski- und Bike-Arena Silbersattel in Steinach werde es aber auch bei gutem Winterwetter nicht ohne Kunstschnee gehen, erklärte der Regionalverbund.