Roman Gottschalk über Thomas: Wollte immer zugänglich sein

San Diego Thomas Gottschalk hatte sich wiederholt skeptisch über Influencer geäußert. Nun startet sein eigener Sohn Roman eine Youtube-Sendung - und verrät, wie er die Popularität seines Vaters erlebt hat.

Als Kind war Roman Gottschalk im Alltag mit der Popularität seines berühmten Vaters konfrontiert. „Also da waren wir in der Stadt, er hat mich von der Schule abgeholt. Und dann kam natürlich jeder zu ihm. Jeder wollte etwas von ihm. Ein Autogramm, ein kurzes Gespräch“, sagte der 40-jährige Sohn von Showmaster-Legende Thomas Gottschalk (73) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Sein Vater sei diesen Bitten nachgekommen. „Mein Vater ist halt so einer, der immer zugänglich sein wollte. So kannten die Leute ihn ja aus dem Fernsehen. Und so wollte er eben einfach auch in der Realität sein. Das aber habe ich erst später verstanden.“

Roman Gottschalk lebt in Kalifornien und ist seit kurzem als Moderator und Reporter der Youtube-Sendung „Golf mit Gottschalk“ zu sehen. In der ersten Folge trat er zusammen mit seinem Vater auf. „Ich finde es gut, dass mein Vater sieht, dass ich auch etwas mache. Dass auch etwas aus mir geworden ist“, sagte Roman Gottschalk.