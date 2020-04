Rotarier verteilen in Sömmerda Mund-Nasen-Masken

Eine Warteschlange bildete sich am Freitagvormittag schnell im Sömmerdaer Zentrum. Vom Platz vor der Bonifatiuskirche reichte sie – von Abstand haltenden Menschen gebildet – weit in die Lange Straße hinein. Sie standen an, um vielleicht doch noch eine der 500 vom Sömmerdaer Rotary-Club gratis verteilten Mund-Nase-Masken zu ergattern. Rotarier Ralph Zühlsdorff erklärte: „Mit der Aktion wollen wir die jetzt geltende Pflicht zum Tragen einer solchen Maske ins Bewusstsein rücken und gleichzeitig einen Beitrag zur Umsetzung leisten.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.