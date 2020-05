Hier wird aktuell in Rudolstadt gebaut: Die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn in der Ludwigstraße, im Bereich zwischen Abzweig Oststraße und Kreuzung mit der B 88 an der Gartenstraße/Anton-Sommer-Straße, gehen planmäßig voran. Die neue Deckschicht soll voraussichtlich am Donnerstag aufgebracht werden.