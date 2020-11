Am Wochenende sind 25 weitere Corona-Fälle im Landkreis gemeldet worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog .

Schwerpunkte sind nach Informationen des Gesundheitsamtes die Verwaltungsgemeinschaften Hermsdorf und Südliches Saaletal mit je vier Fällen.

Die Gemeinde Weißenborn gab bekannt, dass die Kindertagesstätte „Mühltalspatzen“ bis voraussichtlich 2. Dezember coronabedingt geschlossen bleibt. Ursächlich hierfür sei ein positiver Test bei einer Mitarbeiterin mit der Folge, dass nahezu die gesamte Belegschaft seitens des Gesundheitsamtes unter Quarantäne gestellt wurde. Da somit kein Betreuungspersonal mehr zur Verfügung stehe, könne kein Einrichtungsbetrieb mehr aufrecht erhalten werden.

Auch der Kindergarten „Zwergenland“ in Trockenborn-Wolfersdorf bleibt wegen eines Infektionsfalls bis 1. Dezember geschlossen. Wegen jeweils eines positiven Falls sind zudem zwei weitere Grundschulen im Landkreis von Quarantäneanordnungen betroffen, je eine im Bereich der Verwaltungsgemeinschaften Dornburg-Camburg und Heideland-Elstertal-Schkölen. In den bereits von Corona-Fällen betroffenen Schulen in Camburg und Kahla wurden weitere Fälle bekannt.

Derzeit sind insgesamt 165 aktive Corona-Fälle im Landkreis bekannt, 698 Personen befinden sich in Quarantäne.