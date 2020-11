Saale-Holzland will Regelbetrieb in Kitas und Schulen einschränken

Der Saale-Holzland-Kreis wird beim Freistaat Thüringen darum ersuchen, für alle Schulen und Kindertagesstätte den eingeschränkten Regelbetrieb einzuführen. Diese Stufe Gelb sei angesichts der anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen im Kreis notwendig, wurde am Montag nach der Sitzung des Corona-Koordinierungsstab bekannt gegeben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Für die Schulen und Kitas bedeutet das eine strikte Gruppentrennung für den erhöhten Infektionsschutz. Dabei kann es zu eingeschränkten Betreuungszeiten in der Kita, im Hort sowie im Präsenzunterricht der Schule kommen. Die Kindertagesstätten waren am Montag erst wieder auf Stufe Grün gesprungen, nachdem die vom Land angeordnete Allgemeinverfügung am 13. November auslief. Das Land selbst wollte keine Verlängerung beantragen (wir berichteten), der Kreis zieht nun nach den weiterhin hohen Infektionszahlen vom Wochenende die Bremse. Wann genau die neue Verordnung gültig wird, war am Montag noch unklar. Das Bildungsministerium muss dies erst erarbeiten und veröffentlichen.

Infolge des Infektionsschutzes gilt in den Kreis-Schulen weiterhin das von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) verordnete Betretungsverbot für Dritte, sodass der vereinsgebundene Kinder- und Jugendsport in den Kreis-Schulturnhallen untersagt ist.

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises waren von Freitag bis Sonntag insgesamt 43 neue Corona-Fälle gemeldet worden, das seien mehr als im Frühjahr in einem ganzen Monat. Die „Friedensschule“ Hermsdorf musste am Montag geschlossen werden, eine Lehrkraft ist infiziert.

Der Inzidenzwert (neue Corona-Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) lag am Montagmorgen bei 117. „Die Zahlen sprechen für sich, wir haben hier kaum eine Wahl und appellieren daher dringend an das Land, seiner Verantwortung gerecht zu werden und für unsere Schulen und Kitas die Stufe Gelb anzuordnen“, erklärt Landrat Andreas Heller (CDU). „Wenn die Einrichtungen im eingeschränkten Regelbetrieb offen bleiben können, ist das auf jeden Fall besser, als Schulen oder Kitas komplett schließen zu müssen.“

