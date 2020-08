Sächsische Maßarbeit bei Brückenschluss in Erfurt

Erfurt. In der Straße der Nationen wurde am Wochenende eine neue 78 Meter lange Fußgängerbrücke eingebaut.

„Immer wieder eine Herausforderung“, sagt Matthias Graf in breitem Dresdner Singsang. In seiner Firma in Meißen wurde die vierteilige Stahlbrücke produziert, die seit dem Wochenende die Straße der Nationen überspannt. Graf ist 30 Jahre im Brückenbau-Geschäft. In Erfurt ist es schon seine fünfte Brücke. Die findet ihren Platz gleich neben der 39 Jahre alten, nicht mehr zu sanierenden Betonbrücke, die demnächst abgerissen wird. Überqueren können Fußgänger und Radfahrer das neue Bauwerk nach Abschluss aller Arbeiten erst gegen Jahresende. Dann sind auch die Fledermäuse umgezogen.