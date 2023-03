Sängerin Kylie Minogue setzt auf den Sober-Trend

Düsseldorf Die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen steigt. Das weiß auch Sängerin Kylie Minogue. Der Wirtschaftsfaktor sei aber nicht Grund für ihre Motivation, verrät sie.

Sängerin Kylie Minogue (54) macht sich für ein größeres Angebot an alkoholfreiem Wein und Sekt stark. „Es gibt so viele Menschen, die sich diese Option wünschen - Leute aus meiner Band, Sänger, schwangere Frauen, Menschen, die generell keinen Alkohol trinken“, sagte sie in Düsseldorf am Rande der Messe ProWein der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb biete sie selbst nun auch eine alkoholfreie Sekt-Variante an. Der Sober (Nüchtern)-Trend hat etwa in den USA jede Menge alkoholfreie Bars entstehen lassen.

„Es ist nicht einfach, einen guten alkoholfreien Wein zu machen“, sagte Minogue. Die Sängerin hat laut Messeangaben unter ihrem Namen bereits mehr als acht Millionen Flaschen Wein, Rosé und Prosecco verkauft. Mit dem alkoholfreien Sekt habe sie einen Preis gewonnen.

Sie beschäftige sich viel mit dem Design der Marke und der Weinflaschen, verriet die weltberühmte Sängerin. „In einem anderen Leben wäre ich vielleicht Grafikdesignerin geworden“, sagte sie.

Die Nachfrage nach alkoholfreien Weinen in Deutschland ist laut Marktforschungsinstitut IWSR steigend. Keiner oder wenig Alkohol ist auch der Weinfachmesse ProWein ein wichtiger Trend. Ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein und ein verändertes Konsumverhalten der jungen Generation haben die Messe-Veranstalter als Treiber des Trends ausgemacht.

„Es ist ohne Zweifel auch ein wachsender Wirtschaftszweig, das war aber nicht, was mich motiviert hat. Ich dachte nur: Ich möchte die Option haben - für meine Freunde, Familie und Menschen, die von meiner Marke wissen“, sagte Minogue.