Sanierte Wohnanlage in der Jenaer Schlegelstraße 8 komplett vermietet

Insgesamt bietet das Studierendenwerk Thüringen in 28 Wohnanlagen 3161 Plätze für Studentinnen und Studenten in Jena an. In der sanierten Anlage Schlegelstraße 8 finden 89 von ihnen ein neues Zuhause.

89 Studierende haben in diesem Wintersemester in der sanierten Wohnanlage Schlegelstraße 8 in Jena ihr neues Zuhause gefunden.

Zu den Bewohnerinnen gehört unter anderem Kareena Mukesh Valecha. Sie hat im Herbst ein Einzelappartement in der 3. Etage bezogen. Sie schätzt an ihrer Wohnung besonders die große Wohnfläche und dass ihr eine eigene Küche und ein eigenes Bad zur Verfügung stehen. „Und meine Wohntutorin Katja ist mir eine große Hilfe“.

Katja Köhler ist als Wohntutorin in den Häusern Schlegelstraße 2, 4, 5, 6 und 8 tätig. „Ich bin vor allem für die internationalen Studierenden da und helfe ihnen beim Einzug. Ich möchte ihnen die Ankunft in Deutschland so angenehm wie möglich gestalten“, sagt sie.

Als zum Start des Wintersemesters die Studierenden in ihre Einzelappartements zogen, unterstützte sie das Studierendenwerk Thüringen. „Ich zeige den Studierenden dann zum Beispiel, dass unsere Türen mit der Thoska (Thüringer Hochschul- und Studierendenwerkskarte) funktionieren, beantworte Fragen zur Stadt, zeige ihnen ihren Briefkasten“. Katja Köhler studiert Lehramt an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und hat auch selbst ein Zimmer im Haus Schlegelstraße 5. Doch nicht nur deshalb engagiert sie sich als Wohntutorin: „Ich war schon oft im Ausland und weiß, wie schwer es ist, sich in einem neuen Land zurechtzufinden und sich an eine neue Umgebung mit fremden Abläufen und Verhaltensweisen zu gewöhnen.“

Sanierung kostete seit Juni 2021 vier Millionen Euro

Auch Medizinstudent Maximilian Schwirzer wohnt in der Schlegelstraße 8. Für sein 32 Quadratmeter großes Einzelappartement zahlt er monatlich 337 Euro.

In dem Haus wurden zwischen Juni 2021 und Oktober 2022 viele Modernisierungen geschaffen, die sich auf einen Gesamtwert von vier Millionen Euro belaufen. „Unter anderem wurden die gesamten haustechnischen Anlagen erneuert. Der Zugang zum Gebäude und zu allen Etagen ist nun barrierefrei. 290 neue Türen wurden eingebaut, 2000 Quadratmeter Fliesen und 3300 Quadratmeter Bodenbelag verlegt. Auf der Baustelle haben über 20 Firmen mitgewirkt“, erläutert Kareen van den Brandt, Projektleiterin des Studierendenwerks.

Mit der Fertigstellung ist der gesamte Gebäudekomplex des Studierendenwerks, der sich von der Schlegelstraße 2 bis 8 erstreckt, abgeschlossen. Insgesamt vermietet das Studierendenwerk in 28 Wohnanlagen 3161 Plätze an Studierende in Jena.