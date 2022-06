Sanierung der Orangerie Ebersdorf soll dieses Jahr starten

Ebersdorf. Wie soll es mit der Orangerie Ebersdorf weitergehen? Zu einer Diskussionsrunde hatten Schlossparkverein, Bürgerverein und Comenius-Zentrum eingeladen.

In der Stadtverwaltung von Saalburg-Ebersdorf wird jetzt die Ausschreibung zur Erneuerung der Elektroinstallation sowie für den Bau einer Heizungsanlage in der Orangerie des Schlossparks auf den Weg gebracht. Donnerstagabend gab es in dem 1790 errichteten Bau eine vom Schlossparkverein, dem Bürgerverein Möschlitz sowie dem Comenius-Ausstellungs- und Begegnungszentrum angeregte Diskussionsrunde über die künftige Nutzung des Hauses.

Ursprünglich bestand Hoffnung, dass zumindest die von 16 Säulen geprägte Fassade bereits während der Zeit als Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) 2021 frisch erstrahlt und Gäste in einem kleinen Café verweilen können. Doch erst seit dem vorigen Jahr liegt die Baugenehmigung vor. Überbordende Kosten bremsten den Stadtrat. Plötzlich keimte die Frage auf, wie das Haus künftig überhaupt genutzt werden soll, ob es sich wirtschaftlich selbst tragen kann.

Pauline Schmidt, Sophia Zschächner, Florian Knoch, Frank Pfeifer, Gerhard Schneider und Lutz Schmalfuß vom Bürgerverein Möschlitz. Foto: Peter Cissek / Archivbild

Mit seiner Buga-Sonderschau zum Leben des Botanikers Alwin Berger hatte der Bürgerverein Möschlitz zudem Ambitionen, an der originalen Wirkungsstätte dauerhaft an diese bedeutsame Persönlichkeit zu erinnern.

„Wir möchten hier aber kein Kaktusmuseum einrichten“, betont Lutz Schmalfuß vom Bürgerverein. Wichtig sei jedoch, dass in der Orangerie bald wieder Leben einziehe. Dies sei von Besuchern der Ausstellung immer wieder geäußert worden.

„Ziel muss es sein, einen Mehrwert für den Ort und die Stadt zu schaffen“, fordert Stadtratsmitglied Regine Kanis (SPD-offene Bürgerliste). Es gelte, Ideen zu erfassen; „was umsetzbar ist, ist dann die zweite Frage“.

Letztlich entscheide der Stadtrat, aber diese Entscheidung solle ihm erleichtert werden. Einen fairen Umgang miteinander wünscht sich hierbei Sabine Berner, die beim Fachdienst Bauordnung des Landratsamtes den Denkmalschutz im Blick hat. Aktuell seien Baumaßnahmen in dem zu erwartenden Ausmaß schwierig, was Materialbereitstellung und Kosten anbelangt. „Trotzdem sollten wie in so einer Zeit vorausschauen.“

Unternehmen einbeziehen

Die Gefahr, sich aufgrund neuerlicher Diskussionen um Nutzungsvarianten zu verzetteln, sieht der 1. Beigeordnete Allam Hanna. „In die Planung ist bereits ordentlich Geld geflossen“, verdeutlicht Hanna, dass diese auch entsprechend umgesetzt werden sollte. Demnach werde in einem ersten Bauabschnitt das Café entstehen und der bereits vorhandene Sanitärbereich erneuert.

Der Holzboden solle bleiben und nicht nur Steinplatten ersetzt werden, was wiederum eine Heizungsanlage mit einer Leistung von 40 kW erlaube statt der 70 kW, wie sie in der Baugenehmigung steht. Verbleiben werde die Empore, um den Windfang zu erhalten.

Martin Wirth vom Friesauer Mercer Sägewerk regt an, die umliegenden Unternehmen einzubeziehen, die einerseits bei der anstehenden Sanierung, andererseits bei der späteren Nutzung eine wichtige Rolle einnehmen könnten.

„Wir brauchen den Veranstaltungsraum“, zieht Regine Kanis ein Fazit aus der Gesprächsrunde, in der es den klaren Wunsch auf eine Mehrzwecknutzung des Saales gab. „Wir müssen den ersten Bauabschnitt so schnell wie nur möglich in Angriff nehmen“, so Kanis.