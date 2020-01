Schäfer-Nachtwache soll an Gefahren durch Wolf erinnern

„Als ich zehn war, habe ich mir ein Lamm geholt und wollte selber Schäfer werden. Das war mein Lebenstraum“, sagt Jens-Uwe Otto. Inzwischen ist er Landesvorsitzender der Thüringer Schafzüchter.

Am Freitag sagte Otto: „Jetzt kommt dieses Etwas daher, was staatlich gewollt ist, und will mir den Garaus machen. Bevor das letzte Schaf gefressen wird, höre ich besser auf und stelle mich in die Reihe derer, die nichts tun.“ Dieses „Etwas“, das ist der Wolf.

Fast überall in Deutschland zünden an diesem Sonnabend Schäfer Mahnfeuer an. Sie wollen zeigen, wie es ihnen geht: existenzbedrohend schlecht.

Das Einkommen dürftig, die Arbeitszeit gewöhnungsbedürftig, so ist es kein Wunder, dass es immer weniger Schäfer gibt. Entsprechend sank die Zahl der Schafe: 2005 standen 162.000 auf Thüringer Weiden, heute sind es etwa 95.000. „Wir befinden uns an einer kritischen Grenze“, schätzt man im Agrarministerium die Lage so besorgt wie realistisch ein.

In dieser Lage erscheint vielen Schäfern der Wolf als größter Feind, nicht nur in Thüringen.

Vor wenigen Tagen hat ein Wolf im Schwarzwald mehr als 40 Schafe getötet. Den Angriff im März auf eine Herde, die auf einem Nordseedeich bei Cuxhaven weidete, überlebten sechs Schafe nicht. In Thüringen sind in diesem Jahr bereits vier Schafe und vier Kälber Opfer von Wolfsattacken geworden. Im vergangenen Jahr wurden 84 tote Schafe und Ziegen registriert. Das war das Jahr, in dem Thüringens einzige Wölfin von Ohrdruf erstmals Junge bekam und ihren sechs Hund-Wolf-Welpen vormachte, wie man jagt. Drei Hybriden wurden erschossen.

In Ländern mit hohem Wolfsbestand sieht es so aus: In Niedersachsen, wo nach Angaben der „Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf“ zehn Rudel ansässig sind, haben Wölfe im vorigen Jahr 403 Tiere gerissen, im Jahr zuvor waren es 178, wie die Landesjägerschaft mitteilte. Die vier in Brandenburg beheimateten Rudel haben laut Landesumweltamt vor zwei Jahren 185 Schafe gerissen, im vergangenen Jahr 316.

„Wir fühlen uns beim Thema Wolf alleingelassen von der Politik auf Bundes- und Landesebene“, heißt es beim Thüringer Schafzuchtverband. Umweltstaatssekretär Olaf Möller unterstützt die Protestaktion der Schäfer: „Weidetierhaltung und Artenschutz ist möglich.“

Das Mahnfeuer wird an diesem Samstag um 18 Uhr an der B 247 zwischen Schwabhausen und Ohrdruf entzündet, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Schwabhausen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Schäfer begrüßen mögliche Ausweitung von Wolfsgebiet

Cleveres Schaf: Dieses Wollknäuel trotzt den Thüringer Wölfen

Wolfsattacken stressen Thüringer Schafe: Etwa 1000 Lämmer nicht geboren