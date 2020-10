Schatz aus der Tiefe: Nestlé und Coca Cola wollen Kindelbrücks Wasser

Anfang der 90er spielte ein Saft-Riese mit dem Gedanken, sich in Kindelbrück anzusiedeln. In Nachbarschaft zum Obstbau. Das hätte sicher Sinn gemacht. Letztlich wurde aber nichts daraus. Die Überlegungen aber müssen ernsthaft gewesen sein. Denn seitdem sitzt Kindelbrück „auf einem Schatz“. So sah es jedenfalls Bürgermeister Roman Zachar in der Montagssitzung des Landgemeinderates. Die Planspiele hinterließen nämlich eine Probe-Tiefenbohrung am sogenannten Kuh-Börnchen. Und aus der schüttet es seit 1992 zuverlässig Wasser. Mit diesem wird das städtische Freibad gespeist.

Im von Trockenheit geplagten Thüringer Becken sei das etwas Außergewöhnliches. „Das weckt natürlich Begehrlichkeiten“, so Zachar. Die Wasser-Giganten - alle üblichen Verdächtigen von Nestlé über Mattoni bis Coca Cola - hätten nachgefragt. Verkaufen will Kindelbrück allerdings nicht. Jedenfalls nicht das Probeloch auf kommunalem Grund und auch nicht die Wasserrechte. Das Wasser aber schon. Das hat der Landgemeinderat nun gebilligt und den Bürgermeister zur Ratifizierung eines 15-Jahres-Vertrages mit der Kindelbrücker Obstbau eG bevollmächtigt. Gegen die Stimme von Landgemeinderat Winfried Bergmann folgte das Gremium damit mehrheitlich dem einstimmigen Votum des Hauptausschusses. Die Diskussion zuvor war engagiert. Erst in der Beratung hatten einige Ratsmitglieder erfasst, dass der Wasserverkauf keine Lizenz zum Gelddrucken für die Kommune ist. Lange jedenfalls nicht. „Das habt ihr aber vorher nicht gesagt.“ und „Das habe ich beim letzten Mal nicht so verstanden.“, waren nicht nur die Ratsmitglieder Tino Hafermalz und Maik Senftleben erstaunt, als sie erfuhren, dass die Einnahmen aus dem Wasserverkauf auch nach der ins Auge gefassten 10-Jahresfrist zweckgebunden für die Anlage selbst verwendet werden müssten. In Zeiten klammer Kassen hätte sich mit zwischen 35.000 und 70.000 Euro jährlich schon etwas bewegen lassen! Mancher hätte das noch nicht eingenommene Geld gern schon jetzt und also Jahre im Voraus verplant. Auf die genannten Summen kommt, wer den Wasserpreis von 35 Cent pro Kubikmeter auf Mindest- und Höchstabnahmemenge (100.000 bzw. 200.000 Kubikmeter) anwendet. Die Zweckbindung für zehn Jahre wiederum resultiert aus dem Probe-Charakter der Bohrung. „Irgendwann muss da mal ein Edelstahlrohr rein“, hieß es. Und „Kassenwart“ Andreas Garthoff sagte: „Das kann leicht mal eine halbe Million kosten.“ Die Aussicht auf solche Summen ließ die Mehrheit der Landgemeinderäte schließlich darauf drängen, eine zusätzliche Risikoabsicherung für den Havariefall ins Vertragswerk aufzunehmen. Darin steht nun, dass der Vertragspartner die Kommune nicht dafür haftbar machen kann, wenn diese kein Wasser mehr liefern kann, weil entweder die Quelle nicht mehr schüttet oder aber - neu - die Funktionalität der Anlage dem im Wege stehen. „Ich bin zuversichtlich, dass der Obstbau dem zustimmen wird“, sagte Zachar. In den Vertrag aufgenommen sind auch Sonderrechte, die die Wasserversorgung des Freibads garantieren. Ein Stück indirekte Wirtschaftsförderung Für das Wasser-Geschäft hatte der Landgemeinderat in einer früheren Sitzung bereits der Gründung eines Betriebes gewerblicher Art zugestimmt. In der Diskussion jetzt hatte Zachar betont, dass mit dem Wasserverkauf mehrere Ziele erreicht würden. Zum einen werde Wasser fürs Bad dauerhaft gesichert. Andererseits würden Gelder für die Sanierung des Tiefbrunnens angespart. Und drittens gebe der Wasserverkauf einem der wichtigsten Arbeitgeber und Steuerzahler der Region Produktionssicherheit. „Wenn ihr so wollt, ist das ein Stück weit auch indirekte Wirtschaftsförderung“, sagte er.