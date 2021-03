Am Schleizer Dreieck ging’s los.

Schleiz. Laut Polizei waren bei der Protestaktion in Schleiz rund 190 Fahrzeuge dabei. Der Anmelder und AfD-Abgeordnete Uwe Thrum spricht sich für Alternativen zu „starren Inzidenzwerten“ aus.

Autokorso mit 190 Fahrzeugen in Schleiz gegen geschlossene Schulen

Rund 190 Fahrzeuge bildeten am Montagabend den vom AfD-Landtagsabgeordneten Uwe Thrum angemeldeten Autokorso durch Schleiz, mit dem Eltern gegen die erneuten Schulschließungen im Saale-Orla-Kreis protestierten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Wir sollten von den starren Inzidenzwerten wegkommen, sondern die Schulen öffnen sowie Lehrer und Schüler testen. Wenn das Gesundheitswesen nicht überlastet, kann ich mir vorstellen, dass man auch mit einer 500er oder 1000er Inzidenz die Schulen geöffnet lassen kann“, sagte Thrum, bevor sich der Autokorso im Startbereich des Schleizer Dreiecks in Bewegung setzte.

Die Versammlung verlief laut Polizei ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.