Berlin. Am Wochenende können besonders schöne Sternschnuppen am Himmel beobachtet werden. Wann und wo die Orioniden am besten zu sehen sind.

Ein atemberaubendes Naturspektakel steht bevor: Am Wochenende sollen pro Stunde bis zu 20 Sternschnuppen am Nachthimmel beobachtet werden können. Die Ursache dafür ist der Meteorschauer der Orioniden. Die NASA spricht von einem der „schönsten Schauer des Jahres“. Ihren Höhepunkt sollen die Orioniden in der Nacht auf Samstag erreichen. Zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang sollen die Sternschnuppen am besten zu beobachten sein. Insgesamt soll dieser Meteorschauer bis zum 22. November andauern.

Orionide sind sogenannte Meteorströme. Sie entstehen meist durch Kometen und Asteroiden. Wenn diese Kometen sich der Sonne nähern, hinterlassen sie eine staubige Spur in ihrer Umlaufbahn. Wenn die Erde diesen Trümmerschweif passiert, verglühen die Meteoriten in der Atmosphäre und werden als Sternschnuppen sichtbar. Das liegt an der hohen Geschwindigkeit von etwa 148 Kilometern pro Sekunde – umgerechnet rund 532.800 Kilometer pro Stunde –, mit der sie NASA-Angaben zufolge in die Erdatmosphäre eindringen. Dieses Naturphänomen ereignet sich überwiegend in einer Höhe zwischen 80 und 120 Kilometern.

Orniden-Spektakel: Wann und wo man die Sternschnuppen am besten beobachten kann

Jedes Jahr im Oktober kommt es zum Meteorschauer der Orioniden. Die Sternschnuppen können dabei mehrere Sekunden bis Minuten zu sehen sein. Ihren Namen haben sie von dem Sternbild, aus dem sie zu kommen scheinen: dem Orion. Die NASA betont, dass das Sternbild jedoch nicht die Quelle der Sternschnuppen ist: „Die Konstellation, nach der ein Meteorschauer benannt ist, dient nur dazu, den Betrachtern bei der Bestimmung zu helfen, welchen Schauer sie in einer bestimmten Nacht beobachten“, schreibt die NASA auf ihrer Webseite.

Wer sich das Naturspektakel ansehen will, sollte laut NASA jedoch nicht direkt auf das Sternbild des Orion schauen. „Wenn Sie direkt auf den Radianten schauen, werden Sie feststellen, dass die Meteore kurz sind. Dies ist ein perspektivischer Effekt, der als Verkürzung bezeichnet wird“, schreibt die NASA. Daher empfiehlt es sich, auf nah gelegene Sternbilder zu schauen.

Wann es die nächsten Sternschnuppen zu sehen gibt

Die Orioniden sind sowohl im Norden als auch im Süden – also auf der ganzen Welt – zu beobachten. Wer sich im nördlichen Teil aufhält, legt sich am besten flach auf den Rücken, mit den Füßen nach Südosten, empfiehlt die NASA. Menschen im südlichen Teil der Erde sollen sich hingegen nach Nordosten richten. Für eine besonders gute Aussicht empfiehlt die Luft- und Weltraumbehörde weiter, sich einen Platz zu suchen, der weit von einer Stadt und vor allem von Straßenlaternen entfernt ist.

Neben den Orioniden gibt es jedes Jahr noch weitere bekannte Meteorschauer in Deutschland: Im November folgen die Leoniden und im Dezember die Geminiden sowie die Ursiden.