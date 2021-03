Ältere Schüler in Jena bekommen zum Teil kein Mittagessen

Die Corona-Pandemie bringt an Jenaer Schulen den Speiseplan kräftig durcheinander. Einige Kinder der Mittelstufe und ältere Schüler haben seit der Wiederaufnahme des Schulbetriebes noch kein Mittagessen erhalten. Ob die Küche warm oder kalt bleibt, hängt im Wesentlichen von der Schule selbst ab. Die Schulen haben derzeit ganz andere Sorgen als das Essen für Leib und Seele.