Bei einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Schüler seien zur ihrer Sicherheit in ihren Klassenräumen, teilte die Polizei mit.

Baden-Württemberg Schüsse an Offenburger Schule – Tatverdächtiger festgenommen

Ein minderjähriger Schüler soll in einer Schule in Offenburg einen Mitschüler mit einer Schusswaffe verletzt haben. Der Verletzte sei von Rettungskräften versorgt worden und befindet sich sehr schwer verletzt in einer Klinik, teilte die Polizei mit. Der tatverdächtige Jugendliche wurde festgenommen.

Anwohner berichteten von einem Hubschrauber, der über dem Areal unterwegs war. Sirenen von Einsatzfahrzeugen heulten, auf einer wichtigen Verkehrsachse gab es demnach eine Straßensperre. Rund 180 Schüler mussten zunächst in den Klassenräumen bleiben, konnten diese dann aber später verlassen. Die jungen Menschen sollten von Fachpersonal betreut werden, das könne eine gewisse Zeit dauern, wie die Polizei mitteilte. Erst danach würden sie ihren Eltern übergeben werden.

„Eine weitere Gefahr besteht derzeit nicht“, berichtete die Polizei. Gegen Mittag durchsuchte die Polizei die Schule, um nach möglichen weiteren Tätern oder verdächtigen Gegenständen zu fahnden. Die Schule liegt in der Nordstadt der Kommune im Ortenaukreis.