Schulen und Kindergärten im Saale-Orla-Kreis bleiben dicht

Schleiz. Die Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises wurde bis Gründonnerstag verlängert. Konkret heißt das: Die 59 Kindergärten und 41 allgemeinbildenden Schulen verbleiben in Stufe Rot.

Während die zum Sonntag geänderten Corona-Verordnungen des Landes Thüringen die eine oder andere Neuerung mit sich bringen, bleibt hinsichtlich der zusätzlichen Regelungen für den Saale-Orla-Kreis alles beim Alten: Die bestehende Allgemeinverfügung für den Landkreis wurde am Montag ohne inhaltliche Änderungen bis einschließlich Gründonnerstag, 1. April, verlängert, teilt Landrats­amtssprecher Alexander Hebenstreit mit. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog