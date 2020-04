Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Schulgarten ohne Kinder in Schuss gebracht

Der Schulgarten der Feininger-Grundschule bleibt auch in der Corona-Schließzeit nicht unbestellt: Die Pädagogen und Mitarbeiter haben Arbeitseinsätze gefahren. Unter anderem unterstützten vor einigen Tagen Schulsekretärin Ortrun Löbnitz und Sonderpädagogin Martina Grau die Schulgarten-Lehrerin Mareike Pietsch dabei, die „Kräuterschnecke" und das Gewächshaus in Ordnung zu bringen sowie die Klassen-Beete anzulegen. Sie verabredeten sich per Handy und hielten die Sicherheitsabstände ein. Hausmeister Jürgen Pietsch hatte im Vorfeld schon Komposterde zum Verarbeiten vorbereitet. In dieser Woche sollen die Kartoffeln in die Erde kommen.