Schwedens König und Kronprinzessin kommen zur Krönung

Stockholm Als einziger skandinavischer Monarch soll Schwedens König Carl XVI. Gustaf zur Krönung des britischen King Charles III. reisen. Seine Frau bringt er nicht mit.

Schwedens König Carl XVI. Gustaf (76) und seine älteste Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), vertreten das schwedische Königshaus bei der Krönung von Charles III. in Großbritannien. Wie aus dem Kalender des schwedischen Hofs hervorgeht, nehmen die beiden als Gäste an der Zeremonie am 6. Mai in London teil, nicht aber Königin Silvia (79).

Damit ist Carl XVI. Gustaf der einzige skandinavische Monarch, der zur Krönung des britischen Königs anreist. Die dänische Königin Margrethe II. ist nach ihrer Rücken-Operation im Februar noch nicht wieder fit genug. Auch Norwegens König Harald V. hat den britischen Royals dem offiziellen Kalender des norwegischen Hofs zufolge abgesagt. Stattdessen kommen die Kronprinzenpaare aus Norwegen und Dänemark zu der Feier.