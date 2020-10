Neue Infektionen im Saale-Orla-Kreis - Anonyme Anrufe im Heim

Der bundesweite Zuwachs bei den nachgewiesenen Coronainfektionen schlägt sich aktuell offenbar auch im Saale-Orla-Kreis nieder. Am Donnerstag sind sechs neue Fälle durch den Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreis mitgeteilt worden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Es handelt sich um drei weibliche und drei männliche Personen aus dem Bereich Schleiz, darunter auch Kinder, die als Kontaktpersonen zum Infektionsgeschehen am Michaelisheim in Schleiz getestet wurden“, heißt es in einer Mitteilung. Die Infektionsketten seien nachvollziehbar, schätzt das Gesundheitsamt ein. Wie die Wohnstätte für Menschen mit Behinderung in Schleiz zudem mitteilt, gibt es bei den an Covid-19 erkrankten Bewohnern und Mitarbeitern der Einrichtung bislang keine relevanten Symptomveränderungen. „Es war bisher keine Einweisung in ein Krankenhaus erforderlich“, heißt es.

Mehrfach anonyme Anrufe in der Wohnstätte

Die Ergebnisse der am Mittwoch vorgenommenen zweiten Testreihe bei den bisher negativ auf das Virus getesteten Bewohnern sowie Mitarbeitern der Wohnstätte lägen noch nicht vor. Sie würden frühestens am Donnerstagabend erwartet. „Die am Montag angeforderte Versorgung der Einrichtung mit weiteren Schutzausrüstungen und Desinfektionsmitteln ist erfolgt“, informiert Martin Scheidt, Geschäftsbereichsleiter Eingliederungshilfen Wohnen/Beratung der Diakoniestiftung Weimar-Bad Lobenstein. Scheidt berichtet außerdem, dass es in den vergangenen Tagen mehrfach anonyme Anrufe in der Wohnstätte gegeben habe. Teilweise seien Fragen zum aktuellen Stand bezüglich der Corona-Pandemie gestellt worden. Die Einrichtung bittet darum, von solchen Anrufen abzusehen, weil die Telefonleitung dringend für die externe Kommunikation der Wohnstätte benötigt wird.

Die Gesamtzahl der bekanntgewordenen Covid-19-Fälle im Landkreis ist mit dem Donnerstag auf 213 gestiegen. Darunter befinden sich ausgehend von der Annahme, dass Infizierte nach zwei Wochen genesen sind - 37 sogenannte aktive Infektionen.

