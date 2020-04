Gelsenkirchen: Bei einem SEK-Einsatz am Mittwochmorgen wurde ein Beamter getötet. Ermittler Polizei betreten den Tatort.

Berlin. In Gelsenkirchen stirbt ein 28-jähriger SEK-Beamter nach einem Einsatz in einem Reihenhaus. Im Ermittlungsverfahren ging es um Drogen.

Drogenermittlungsverfahren SEK-Beamter bei Einsatz in Gelsenkirchen erschossen

In Gelsenkirchen ist am Mittwochmorgen ein SEK-Beamter bei einem Einsatz erschossen worden. Die Spezialeinsatzkräfte waren von der Polizei hinzugezogen worden, um bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls in einem Drogendelikts-Verfahren mitzuhelfen. Der Beschuldigte schoss daraufhin auf einen 28-jährigen Beamten.

„Uns lagen Hinweise vor, dass der Beschuldigte über eine Waffe verfügt“, sagt Polizeisprecher Christopher Grauwinkel am Mittwoch in Gelsenkirchen. Die für solche Situationen vorbereiteten, mit Westen und Helmen ausgestatteten Kollegen des SEK waren deshalb eingebunden worden. Sie sollten helfen, die Wohnung sicher zu betreten.

Die Tat ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr. Der Tatverdächtige soll mit einer Schusswaffe zwei Mal auf die SEK-Beamten geschossen haben. Laut Polizeigewerkschaft sollen die Schüsse beim Öffnen der Wohnungstür gefallen und durch das Türblatt gegangen sein. Ein Schuss traf das 28-jährige Opfer, das später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag.

SEK-Beamter erschossen – Tatverdächtiger war vorher nicht polizeibekannt

Die angegriffenen Polizisten hätten das Feuer erwidert, aber den Tatverdächtigen nicht getroffen. „Danach hat er sich widerstandslos festnehmen lassen“, wie die Polizeigewerkschaft mitteilte. Über den 29-jährigen Täter ist bisher wenig bekannt. Auch zu den Vorwürfen der Drogenfahnder gegen den Gelsenkirchener machten die Behörden zunächst keine Angaben. Nur soviel: Bis dahin sei der Mann der Polizei nicht bekannt gewesen.

Wie sich die Tat im Detail ereignet hat, dass ermitteln nun Polizisten aus Krefeld – aus Neutralitätsgründen haben sie den Fall übernommen. Die nordrhein-westfälische Polizei reagierte betroffen auf den Verlust des noch jungen Kollegen. Umgehend taten viele Dienststellen in den sozialen Medien ihre Bestürzung kund und sprachen den Angehörigen ihr Beileid aus.

Ein Kollege ist bei einem Einsatz in #Gelsenkirchen von einem Tatverdächtigen erschossen worden. Wir trauern mit den Angehörigen und Freunden. #Polizei #Recklinghausen pic.twitter.com/5SbaTNX2qY — Polizei NRW RE (@polizei_nrw_re) April 29, 2020

(dpa/reba/lhel)