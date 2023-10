Berlin. Frauen kaufen Sex oft aus anderen Gründen als Männer. Was sie von den Callboys wollen und was ihre Partner mit dem Besuch zu tun haben.

Männer kaufen Sex. Das war schon immer so. Doch auch Frauen zahlen für einen Liebhaber auf Zeit. Anders als Männer finden sie bezahlten Sex jedoch weniger in Laufhäusern oder auf dem Straßenstrich, sondern über Escort- und Callboy-Portale.

Kevin ist Betreiber von Callboyz.net und bietet dort genau wie der 30-Jährige Chris seine Dienste als Callboy an. Beide sagen: "Ein großer Teil unserer Kundinnen ist in einer Beziehung oder in einer Ehe." Hier erzählen sie, was sich die Frauen wünschen und wieso viele lieber ein Date mit einem Callboy buchen, als eine Affäre einzugehen.