Berlin Die Popstars Shawn Mendes und Camila Cabello haben ihre Beziehung beendet. Lesen Sie hier, wie die beiden jetzt weitermachen wollen.

Sie waren eines der Traumpaare der Popwelt: Die 24-jährige Camila Cabello und der ein Jahr jüngere Shawn Mendes. Vor zwei Jahren bestimmten beide mit dem Lied "Señorita" die Charts, im gleichen Jahr gaben beide bekannt, ein Paar zu sein. Nun gaben beide Popstars in einem gemeinsamen Statement bei Instragram bekannt, ihre "romantische Beziehung" beenden.

Das heißt dem Statement zufolge aber nicht, dass beide künftig nichts mehr miteinander zu tun haben wollen: "Unsere gegenseitige Liebe für uns als Menschen ist stärker denn je", heißt es. "Wir haben unsere Beziehung als beste Freunde begonnen, als beste Freunde werden wir auch weitermachen."

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Shawn Mendes und Camila Cabello: Noch vor zwei Wochen feierten sie zusammen

Anfang Juli hatten Mendes und Cabello noch ihren zweiten Jahrestag gefeiert. Damals postete Mendes ein Bild, auf dem er Cabello küsst. "Fröhliche zwei Jahre, mein Baby", schrieb der Popstar damals noch. Und vor zwei Wochen feierte das Ex-Paar noch den mexikanischen Totentag Dia de los Muertos ("Tag der Toten").

Shawn Mendes wurde 1998 in Toronto geboren. Bekannt wurde er durch eine Coverversion des Liedes "Hometown Glory" von Adele. In den USA und in Kanada war er der zweite Kanadier nach Justin Bieber, der mit seinem Debütalbum auf Platz 1 der Charts landen konnte.

Mit "Señorita" landeten Mendes und Cabello einen Sommerhit

Camila Cabelo wurde als Teil der Girlgroup Fifth Harmony bekannt. 2016 verließ sie die Gruppe allerdings, um ihre Solokarriere zu verfolgen. Im Jahr 2018 veröffentlichte sie ihr Album "Camila", mit dem sie in den USA auf Platz 1 der Charts landete und Platinstatus erreichte.

Im Jahr 2019 konnten Mendes und Cabelo mit "Señorita" einen Sommerhit landen, der sich in vielen Ländern an die Spitze der Charts setzte. Kurz danach gaben beide Stars bekannt, zusammen in einer Beziehung zu sein.