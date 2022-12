Feuerwerk Böllerverbot an Silvester 2022: Was gilt zum Jahreswechsel?

Berlin. Wegen der Corona-Pandemie galt zu Silvester 2020 und 2021 ein weitreichendes Böllerverbot. Welche Regeln gelten 2022 zum Jahreswechsel?

Für viele Menschen ist das Feuerwerk an Silvester unverzichtbar. Es läutet das neue Jahr ein und vertreibt das vergangene mit viel Krach. Doch wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen galt 2020 und 2021 ein weitreichendes Böllerverbot. Lesen Sie hier, welche Regeln an Silvester 2022 gelten – und wo Feuerwerk verboten ist.

Feuerwerk an Silvester: Woher stammt der Brauch?

Der Brauch, an besonderen Festen Raketen in den Himmel zu schießen, ist in Asien entstanden. Im China des frühen 12. Jahrhunderts soll es erstmals so etwas wie ein Feuerwerk gegeben haben. Über die folgenden Jahrhunderte verbreitete es sich auf der ganzen Welt.

In der Silvesternacht kommt ihm dabei eine besondere Bedeutung zu: Basierend auf heidnischen Bräuchen soll der durch das Feuerwerk entstehende Krach böse Geister vertreiben und so für ein erfolgreiches neues Jahr sorgen. Aus demselben Grund läuten zum Jahreswechsel um Mitternacht auch die Kirchenglocken.

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Menschen warten am Marienplatz in München auf den Jahreswechsel. Foto: Peter Kneffel/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Sri Lanka, Colombo: Ein Feuerwerk wird während der Silvesterfeierlichkeiten gezündet. Foto: Ajith Perera/XinHua/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Brasilien, Rio De Janeiro: Ein Mann feiert den Beginn des neuen Jahres, während im Hintergrund ein Feuerwerk über dem Copacabana-Strand den Nachthimmel erleuchtet. Foto: Bruna Prado/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Frankreich, Marseille: Krankenschwester Bess Tribout (M.) lässt einen Champagner-Korken knallen, um das neue Jahr auf der Intensivstation COVID-19 im Krankenhaus zu feiern. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Frankreich, Paris: Der Eiffelturm leuchtet in der Silvesternacht blau anlässlich der französischen EU-Ratspräsidentschaft. Frankreich hatte mit dem Jahreswechsel 2021/2022 in der Europäischen Union den Vorsitz des Ministerrats übernommen. Foto: Alain Jocard/AFP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Österreich, Innsbruck: Feuerwerkskörper explodieren vor den Alpen über Innsbruck zu Silvester. Foto: Daniel Karmann/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Deutschland, Berlin: Ein Feuerwerk ist während der Silvesterfeier vom ZDF am Brandenburger Tor auf der Bühne zu sehen. Deutschlands größte Silvesterparty fiel wegen der Corona-Pandemie auch diesmal wieder aus. Foto: Christophe Gateau/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Schweiz, Zürich: Menschen feiern während einer Silvesterparty im Club Sektor11. Foto: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt USA, New York: Menschen versammeln sich während der Silvesterfeierlichkeiten auf dem Times Square mit Hüten, Mund-Nasen-Schutz und Luftballons, um das neue Jahr zu begrüßen. Foto: Jeenah Moon/FR171682 AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Irene Mayoral (l) und Gerald Nuell aus Spanien küssen sich am Samstag kurz nach Mitternacht auf dem Times Square in New York, wo sie die Silvesterfeierlichkeiten besuchen. Das Paar hat sich am Freitag verlobt. Foto: Craig Ruttle/AP/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Großbritannien, London: Viele Menschen gehen in der Silvesternacht am London Eye vorbei. Foto: Li Ying/XinHua/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Nordkorea, Pjöngjang: Die Zahl 2022 leuchtet bei den Silvesterfeierlichkeiten am Nachthimmel über Pjöngjang. Foto: -/kyodo/dpa

Silvester in Bildern: So wurde das Jahr 2022 begrüßt Aufräumarbeiten am Katertag in Frankfurt am Main. Foto: Sebastian Gollnow/dpa



Böllerverbot galt 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie

Doch in den vergangenen beiden Jahren fiel das Silvesterfeuerwerk in Deutschland deutlich reduzierter aus als in den Jahren zuvor. Schuld daran war die Corona-Pandemie. Um Menschenansammlungen und damit die Ausbreitung des Virus zu vermeiden, aber auch um den zusätzlichen Druck auf die Krankenhäuser, die jährlich unzählige Menschen mit Feuerwerksverletzungen behandeln müssen, zu verhindern, gab es erhebliche Einschränkungen.

So war der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester 2020 bundesweit verboten. Mancherorts durften alte Böller abgefeuert werden. In einigen Bundesländern oder Gemeinden war aber auch das verboten. 2021 wurde der Verkauf erneut verboten.

Böllerverbot: So sehr belastet Feuerwerk die Umwelt

Ungeachtet der Corona-Pandemie begrüßten vor allem Tier- und Umweltschützer diese Entscheidung. Denn allein durch das Silvesterfeuerwerk werden in Deutschland in Jahren ohne Verbote rund 2000 Tonnen Feinstaub ausgestoßen – das entspricht etwa einem Prozent des Jahresausstoßes in der Bundesrepublik.

Zudem werden sowohl Haus- als auch Wildtiere von dem Lärm gestört. Besonders Vögel werden von den lauten Geräuschen erschreckt. Haustiere reagieren oft panisch und sollten deshalb an Silvester nicht allein gelassen werden.

Strenge Regeln für den Verkauf von Feuerwerk für Silvester

Diese Kritikpunkte führen dazu, dass immer mehr Menschen ein grundsätzliches Verbot von privatem Feuerwerk fordern. In einer repräsentativen Umfrage des Instituts Insa Consulere sprachen sich im Oktober 2022 sogar 53 Prozent der Befragten für ein solches Verbot aus. Doch auch ohne dies gelten für den Verkauf bereits jetzt strenge Regeln:

Feuerwerk darf nur zwischen dem 29. und dem 31. Dezember an Privatpersonen verkauft werden.

Ist einer der Tage ein Sonntag, darf der Verkauf bereits am 28. Dezember beginnen.

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen keine Feuerwerkskörper kaufen.

Die Verpackungen müssen mit der CE-Kennzeichnung und einer speziellen Registriernummer versehen sein.

Silvester 2022: Kein grundsätzliches Böllerverbot in Deutschland

Tatsächlich sind das die wichtigsten Einschränkungen, die an Silvester 2022 für den Verkauf von Feuerwerk gelten werden. Strengere Regeln, wie in den vorangegangenen Jahren, sind bisher nicht geplant. Wer die Böller und Raketen abfeuern will, sollte sich vorher dennoch über Verbote informieren. Denn viele Städte untersagen das Zünden von Feuerwerk in bestimmten Bereichen, um zum Beispiel die Brandgefahr in historischen Altstädten oder die Verletzungsgefahr auf belebten Plätzen zu verringern.

Feuerwerk zu Silvester: Gibt es 2022 erneut ein Böllerverbot? Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Ganz grundsätzlich ist Feuerwerk rund um Schutzobjekte, etwa in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Kinderheimen und Tankstellen, immer verboten. Nachfolgend haben wir die Regeln, die in den größten deutschen Städten darüber hinaus zu Silvester gelten, zusammengefasst.

Feuerwerk in Berlin: Wo darf es gezündet werden?

In Berlin ist Feuerwerk an Silvester 2022 grundsätzlich erlaubt. Allerdings gibt es einige Bereiche, in denen besondere Regeln gelten. Hier gibt es ein Böllerverbot:

Alexanderplatz

Steinmetzkiez

Bereich um die JVA Moabit

Wo in Hamburg gilt ein Böllerverbot?

Bisher soll es in Hamburg zu Silvester 2022 nur rund um die Binnenalster und auf dem Rathausmarkt ein Böllerverbot geben. Zudem setzt sich die Bürgerschaft dafür ein, verstärkt auf Lichtshows zu setzen.

Silvester 2022: Gibt es ein Böllerverbot in München?

In München wird es an Silvester 2022 verboten sein, Böller und Raketen innerhalb des Rings zu zünden. Diese Regelung galt bereits mehrfach und soll unter anderem dazu beitragen, Brände in der Innenstadt zu verhindern.

Wo in Köln darf Feuerwerk gezündet werden?

Auch in Köln wird es zu Silvester 2022 besondere Regeln geben. Zu ihnen gehört, dass Feuerwerkskörper rund um den Dom verboten sind. Und auch in weiteren Teilen der Innenstadt, etwa auf der Komödienstraße oder auf der Straße "Andreaskloster", galt in den vergangenen Jahren ein Böllerverbot. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Stadt an diesen Regeln festhalten wird.

Rund um den Kölner Dom darf auch 2022 kein Feuerwerk gezündet werden. Foto: Christophe Gateau / dpa

In anderen Städten sind für Silvester 2022 diese Regeln und Böllerverbote geplant:

Frankfurt am Main: Regeln noch in Arbeit

Regeln noch in Arbeit Stuttgart: Feuerwerksverbot innerhalb des City-Rings

Feuerwerksverbot innerhalb des City-Rings Düsseldorf: Feuerwerk zwischen Silvester, 20 Uhr, und Neujahr, 6 Uhr, in der Altstadt verboten

Feuerwerk zwischen Silvester, 20 Uhr, und Neujahr, 6 Uhr, in der Altstadt verboten Leipzig: Keine besonderen Regeln zu Silvester

Keine besonderen Regeln zu Silvester Dortmund: Regeln noch in Arbeit

Regeln noch in Arbeit Essen : Keine besonderen Regeln zu Silvester

: Keine besonderen Regeln zu Silvester Bremen: Böllerverbot an der Weser-Promenade Schlachte sowie in denkmalgeschützten Bereichen (Marktplatz, Schnoorviertel)

Böllerverbot an der Weser-Promenade Schlachte sowie in denkmalgeschützten Bereichen (Marktplatz, Schnoorviertel) Dresden: Keine besonderen Regeln zu Silvester

Keine besonderen Regeln zu Silvester Hannover: Feuerwerk zu Silvester in bestimmten Bereichen der Innenstadt verboten

Feuerwerk zu Silvester in bestimmten Bereichen der Innenstadt verboten Nürnberg: Böllerverbot auf dem Hauptmarkt und rund um die Kaiserburg

(nfz)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.