So viele Geschenke wie noch nie für die Geraer Tafel

Gera. Mitarbeiter der Deutschen Rentenversicherung Bund in Gera sammeln Geschenke zu Gunsten der Kinder der Geraer Tafel

„Ich bin mehr als glücklich. So viele Geschenke hatten wir noch nie“, freut sich Doreen Metzker. 361 Päckchen sind zusammengekommen. 15 Paketwagen sind mannshoch gefüllt. Sie stehen am Mittwochmorgen in der Deutschen Rentenversicherung in der Reichstraße zur Abholung bereit.

Metzker, Mitarbeiterin der Deutschen Rentenversicherung Bund und als Verdi-Mitglied Organisatorin der Weihnachtsgeschenke-Sammelaktion, wartet gemeinsam mit Phillip Nordmann und Ramona Nehrlich bereits auf das Fahrzeug der Stadt. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren hat die Stadtverwaltung einen Kleinbus zur Verfügung gestellt. Dieser bringt die Pakete zur Geraer Tafel. „In diesem Jahr wird er wohl mehrmals fahren müssen“, sagt Metzker erfreut über die tolle Zahl an Weihnachtsgeschenken. Es sind Geschenke für die Kinder der Geraer Tafel, sagt Metzker. Sie sind alle liebevoll verpackt – sie schätzt, dass man etwa 120 Meter Geschenkpapier verbraucht habe – und gekennzeichnet. An jedem Geschenk ist vermerkt, ob es für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist und für welches Alter. Gesammelt wurde für Kinder im Alter von null bis 14 Jahren.

„Es handelt sich vor allem um gut erhaltene, gebrauchte Dinge“, sagt Metzker, die seit dem Beginn der Sammelaktion Ende August alle abgegebenen Sachen begutachtet hat. Angefangen von Spielsachen über Schreibutensilien, Bücher, Anziehsachen und Hygieneartikel seien die Päckchen vielfältig bestückt. Und in den kommenden Tagen werden sie über die Geraer Tafel an die Kinder verteilt.

Diese Sammelaktion gibt es bereits seit 2005 unter den Mitarbeitern der Deutschen Rentenversicherung, immer organisiert von den Verdi-Mitgliedern. Und in diesem Jahr toppt das Ergebnis alle bisherigen, so Metzker. Bisher hatte man immer so zwischen 250 und 300 Pakete. Rund 880 Mitarbeiter seien in Gera beschäftigt.