In Solingen sind fünf tote Kinder in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden

Die tatverdächtige Mutter unternahm einen Suizidversuch

Gegen sie wurde Haftbefehl beantragt. Der Vorwurf lautet Mord in fünf Fällen

Nach der Tötung von fünf Kindern in Solingen haben die Ermittler Haftbefehl für die Mutter beantragt. Der Vorwurf laute auf Mord in fünf Fällen, sagte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt bei einer Pressekonferenz am Freitag in Solingen. Die 27-Jährige sei nach einem mutmaßlichen Suizidversuch weder vernehmungs- noch haftfähig – deshalb könne das zuständige Gericht über den beantragten Haftbefehl noch nicht entscheiden.

Die tot gefundenen Kinder sind den Ermittlern zufolge vermutlich erstickt. Es gebe auch Hinweise, dass sie sediert worden seien, so Heribert Kaune-Gebhardt. Das habe die Obduktion der Leichen ergeben. Laut dem Leiter der Mordkommission, Marcel Maierhofer hätten die Ermittler „keine Anzeichen auf scharfe oder stumpfe Gewalt am Tatort entdeckt“.

In der Nacht zum Freitag war vor dem Wohnhaus, in dem die unfassbare Tat begangen wurde, Stille eingekehrt. Bedrückte Menschen zündeten weitere Kerzen vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses an, als Zeichen der Trauer wurden Blumen und Teddybären abgelegt. Am Freitagmorgen waren kaum noch Menschen vor Ort. Die Polizei baute die Absperrungen um das Haus in Solingen-Hasseldelle zurück.

Fünf tote Kinder in Solingen gefunden – Polizei hat Kontakt zum Vater

Bei den toten Kindern handelt es sich laut Ermittlern um drei Mädchen im Alter von eineinhalb, zwei und drei Jahren sowie um zwei sechs und acht Jahre alte Jungen. Eins der sechs Geschwister ist unversehrt: Ihr elfjähriger Sohn habe die tatverdächtige Frau nach Düsseldorf begleitet und sei mit einem Zug nach Mönchengladbach zur Großmutter gefahren, so die Ermittler.

Der Junge sei äußerlich unverletzt und bei Familienangehörigen untergebracht worden. Die Mutter wurde nach einem Suizidversuch im Düsseldorfer Hauptbahnhof zwischen zwei Gleisbetten geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat inzwischen Kontakt zum Vater, äußerte sich bis Freitagmittag aber nicht weiter zu ihm. Auch über den Zustand der Mutter gibt es keine neuen Angaben. Sie könne nicht vernommen werden, hieß es zuletzt.

Solingen am frühen Freitagmorgen: Ein Teddybär und Kerzen liegen und stehen vor dem Haus, in dem zuvor fünf Kinder ums Leben gekommen waren, mutmaßlich getötet von ihrer Mutter. Foto: Marcel Kusch / dpa

Tatverdächtige Mutter laut Polizei aus Gleisbett geborgen

„Wir nehmen eine Straftat an und werden die Mutter dazu befragen müssen, im Moment ist sie aber noch nicht vernehmungsfähig“, sagte Polizeisprecher Stefan Weiand am Donnerstag in Solingen. „Was wann genau warum passiert ist, wissen wir noch nicht, nur, dass es eine sehr tragische Situation ist.“ Solingens Polizeipräsident Markus Röhrl sagte: „Das ist eine erschütternde Dimension.“ Seines Wissens sei „bei uns im Bergischen noch nie zuvor je so etwas vorgekommen.“

Solingen liegt im Bergischen Land, rund 35 Kilometer von Düsseldorf entfernt. Die Leichen der Kindern waren in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadteil Hasseldelle entdeckt worden. Die Großmutter, die im 60 Kilometer entfernten Mönchengladbach lebt, soll die Polizei Donnerstag kurz vor 14 Uhr informiert haben. Offenbar hatte sie kurz zuvor Kontakt zur Mutter. Lesen Sie hier: Fassungslosigkeit in Solingen: „Heute ist der Tag, an dem wir sehr, sehr traurig sind“

Kriminologe sieht Zusammenhang zu Corona-Pandemie

Am Nachmittag kam auch Solingens Oberbürgermeister Tim Kurzbach zum Tatort und verließ diesen sichtlich schockiert. „Heute ist ein Tag, an dem wir in Solingen sehr traurig sind, weil eine Tat geschehen ist, die uns tief ins Herz getroffen hat“, sagte der SPD-Politiker. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, die Tat erfülle ihn mit großer Trauer: „Im Moment bin ich mit meinen Gedanken und mit meinem Gebet bei fünf kleinen Kindern, die so furchtbar früh aus dem Leben gerissen wurden.“

Nachbarn versammelten sich am Nachmittag vor dem Mehrfamilienhaus in Solingen-Hasseldelle: „tief ins Herz getroffen“. Foto: Oliver Berg / dpa

Der Fall deutet nach Ansicht des Kriminalexperten Axel Petermann auf Hilf- und Perspektivlosigkeit der Mutter hin. Mögliche Warnzeichen für die Tat seien zudem womöglich wegen der Coronavirus-Pandemie nicht rechtzeitig erkannt worden, sagte Petermann der Deutschen Presse-Agentur. So sei beispielsweise denkbar, dass durch das Ausfallen von Schulunterricht und Kindergartenbetreuung Mechanismen nicht greifen konnten, die sonst Hilfe oder Unterstützung ermöglicht hätten.

