10,4 Millionen-Investition in Buttstädt: Spatenstich mit langem Anlauf

Julia Deubler ist noch in Elternzeit, wird bald als Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung für Veranstaltungen/Marktwesen und Öffentlichkeitsarbeit zuständig sein. Sie brachte das in einem Buttstädter Privathaushalt gefertigte Glasfaser-Maskottchen „Glasi“ mit.

Erster Auftritt für „Glasi“. Den so getauften „Glasfaserreporter“, das Maskottchen des Buttstädter Breitbandprojekts, bekamen am Mittwoch die Ehrengäste des symbolischen ersten Spatenstichs als Erinnerungsgabe in die Hand gedrückt. Erdacht und gefertigt in Buttstädt, soll das rot-weiß geringelte, einem Regenwurm entlehnte Kuscheltier mit roter Zottelmähne und blauem Halstuch künftig „in echt“ in den Kindergärten der Landgemeinde Freude verbreiten und ansonsten auf allen Kanälen und Wegen die Bürger auf Nachrichten zum Stand des Vorhabens aufmerksam machen.