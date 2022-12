SPD will ehemalige Schule in Jena-Winzerla als Azubi-Wohnheim nutzen

Jena. In Jena herrscht schon lange Mangel an Wohnraum. Nun will die SPD-Fraktion einen Prüfauftrag im Jenaer Stadtrat auslösen. Es geht um eine ehemalige Schule, die als Azubi-Wohnheim umfunktioniert werden soll.

Die SPD-Fraktion schlägt vor, die ehemalige Goetheschule in Winzerla künftig als Wohnheim für Auszubildende und Studierende zu nutzen. Die Vorlage für den Stadtrat sieht vor, dass der OB eine Eignung des Gebäudes prüfen und über das Ergebnis im zweiten Quartal 2023 informieren soll.

„Ein einfacher Abriss des Gebäudes wäre für niemanden nachvollziehbar“, sagt die Fraktionsvorsitzende Katja Glybowskaja. Es bestehe in Jena ein Mangel an Wohnraum für Auszubildende und Studierende. Dies sei erst im Juli durch einen Stadtratsbeschluss deutlich geworden, als ein Wohnheim für Auszubildende gefordert wurde. Aus diesem Grund gelte es, leerstehende Gebäude der Stadt auf die Eignung hin zu prüfen, ob sie auch durch eine Modernisierung als Wohnraum genutzt werden könnten.

Die Zukunft des seit Jahren als Ausweichquartier für das Schulsanierungsprogramm genutzten Gebäudes ist offen. Aktuell steht ein Abriss zur Diskussion, wenn die Schulsanierungen in Jena abgeschlossen sind. „Der Standort der ehemaligen Goetheschule bietet bereits jetzt eine sehr gute Anbindung an den ÖPNV, den Einzelhandel, medizinische Einrichtungen und Freizeitangebote. Das Gebäude zu erhalten und zum Wohnen für Studierende und Auszubildende nutzbar zu machen, ist eine vernünftige Lösung“, sagt auch Friedrich-Wilhelm Gebhardt, SPD-Stadtrat und Ortsteilbürgermeister von Winzerla. Winzerla biete auch für junge Menschen ein attraktives Wohnumfeld.

Das Wohnheim soll kostengünstigen Wohnraum für junge Menschen bieten, die in Jena eine Berufsausbildung machen. Es soll so ähnlich wie die Häuser funktionieren, die es in Jena für Studenten gibt. Zumindest ein Haus, das wie ein Lehrlingswohnheim funktioniert, gibt es schon in Jena: das Jugendwohnheim des Internationalen Bundes am Herrenberge in Lichtenhain.