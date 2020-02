Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Erfurt sucht wieder Graffiti-Künstler für Brücken-Gestaltung

Bereits im vergangenen Jahr ließ sich die Stadt Erfurt von Künstlern die Wände unter der Brücke in der Löberstraße mit abstrakter Graffitikunst gestalten. Man wolle die Stadt dadurch attraktiver gestalten. Außerdem werde dadurch Vandalismus und illegale Plakatierung vorgebeugt, wird der Beigeordnete für Sicherheit und Umwelt, Andreas Horn, auf der Internetseite der Stadt zitiert.

Vom 3. bis zum 31. März 2020 rufe man deshalb Graffitikünstler auf, ihre Entwürfe zur Gestaltung der Brücke in der Puschkinstraße einzureichen. Neben der Stadt hofft auch die Deutsche Bahn Netz AG als Eigentümerin der Brücke auf viele Bewerbungen von Künstlern oder ganzen Künstlergruppen.

Zukünftige Projekte seien bereits von der Bahn AG und der Stadtverwaltung Erfurt in Planung. So soll eine weitere Brücke in Erfurt noch in diesem umgestaltet werden. Man erhoffe sich durch solche Projekte Schmierereien in der Stadt entgegenwirken zu können. Die Kooperation mit der Deutschen Bahn sei dabei zu einem wichtigen Baustein geworden, so Andreas Horn.