Stadtteil Jena-Nord ohne Warmwasser: Darum ist die Fernwärmeversorgung unterbrochen

Das Wasser bleibt in Teilen der Stadt Jena kalt.

Jena. Am Montag und Dienstag bleibt tagsüber das Wasser kalt: Diese Straßenzüge sind von der Abschaltung betroffen.

Am Montag und Dienstag, 25. und 26. September, bleibt im Jenaer Norden das Wasser kalt. Warum? Die Fernwärmeversorgung werde unterbrochen, teilen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck mit.

Die Versorgungsunterbrechung sei notwendig, um eine im Bereich der Ottogerd-Mühlmann- und Gotthard-Neumann-Straße neu errichtete Fernwärmeleitung ins Netz einbinden zu können. Zu einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung kommt es am Montag und Dienstag, 25. und 26. September, jeweils in der Zeit von 7 bis 17 Uhr. Die Versorgung mit Heizung und Warmwasser sei in diesem Zeitraum nicht möglich.

Diese Haushalte sind von der Fernwärmeunterbrechung betroffen

Betroffen sind alle fernwärmeversorgten Haushalte in folgenden Straßen:

• Am Hang

• Am Rosenhang

• Brückenstraße

• Closewitzer Straße

• Erich-Kuithan-Straße

• Freiligrathstraße

• Friedenstraße

• Gotthard-Neumann-Straße

• Juri-Gagarin-Straße

• Joachim-Darjus-Straße

• Kreuzgasse

• Maria-Pawlowna-Straße

• Naumburger Straße

• Ottogerd-Mühlmann-Straße

• Paul-Weber-Straße

• Schreckenbachweg

• Schützenhofstraße

• Zitzmann-Straße

Für den Abschluss der Arbeiten ist am Donnerstag, 5. Oktober, in der Zeit von 7 bis 16 Uhr eine weitere Unterbrechung notwendig. Davon sind dann nur die fernwärmeversorgten Gebäude in der Ottogerd-Mühlmann-Straße betroffen.

Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bitten für die Einschränkungen um Verständnis. Wie das Unternehmen mitteilt, steht für Fragen das Fernwärmeteam der Stadtwerke unter Telefon (03641) 688-353 bereit.

