Ungewöhnlich viele Blaumeisen sterben in diesem Jahr in Deutschland oder werden schwer krank.

Jena. Am Wochenende ruft der NABU Thüringen zum 16. Mal zum Vogelzählen auf. Die Blaumeise soll dabei besondere Aufmerksamkeit bekommen.

Stunde der Vögel in Thüringen – Fokus liegt auf Blaumeise

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stunde der Vögel in Thüringen – Fokus liegt auf Blaumeise

Zur 16. Stunde der Gartenvögel sollen am kommenden Wochenende deutschlandweit wieder Vögel im heimischen Garten gezählt werden. Vom 8. bis 10. Mai ruft auch der NABU Thüringen dazu auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden.

„In diesem Jahr wird auf die Blaumeisen ein besonderer Fokus gelegt. Unter den beliebten Vögeln grassiert seit Wochen eine tödliche Seuche. Über die NABU-Internetseite wurden über 800 tote oder kranke Blaumeisen aus Thüringen gemeldet - bundesweit bereits über 30.000“, berichtet Klaus Lieder, Vogelexperte des NABU Thüringen.

Unter den Meisen kursiert eine Seuche

Für das Meisensterben wir der Erreger Suttonella ornithocola verantwortlich gemacht. Es handelt sich dabei um eine bakterielle Infektion, die bei Meisen eine Lungenentzündung hervorruft. Für Menschen und Haustiere ist der Erreger ungefährlich. Wie sich die Seuche langfristig auf den Bestand auswirkt, kann bisher nur spekuliert werden.

Im besten Fall können die überlebenden Meisen in diesem Jahr besonders erfolgreich brüten, da sie weniger Konkurrenz haben als normalerweise. Im schlechtesten Fall könnte mit der Krankheit ein andauernder Abwärtstrend des Blaumeisenbestands beginnen.

Zählen von einem ruhigen Plätzchen aus

In diesem Jahr werde mit einer großen Beteiligung gerechnet, da viele Menschen in den letzten Wochen während der Ausgangsbeschränkungen den Wert der Natur vor ihrer Haustür wieder neu schätzen gelernt hätten, heißt es in einer Mitteilung des NABU Thüringen.

So funktioniert die Zählung: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten, auf dem Balkon oder vom Zimmerfenster aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet werden konnte.

Die Beobachtungen können dann online unter www.nabu-thueringen.de, per Telefon unter der Nummer 0800 / 1157115 oder per Post gemeldet werden. Adresse: Nabu Thüringen, Leutra 15, 07751 Jena. Der Einsendeschluss für Meldungen per Post ist der 15. Mai 2020.

Auch in der warmen Jahreszeit können Futterplätze für Vögel sinnvoll sein.