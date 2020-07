Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südlink-Gegner übergeben Studie - „Überdimensionierter Netzausbau behindert Energiewende“

Sie werden zu sechst sein und sie haben Gewichtiges im Gepäck. Vertreter der Bürgerinitiative „Thüringer gegen Südlink“ sprechen am Mittwochnachmittag in der Staatskanzlei vor, um Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow persönlich eine Studie gegen den Bau der umstrittenen Stromtrasse zu übergeben. „Die Trassen sind ausschließlich dazu da, überschüssigen Strom zu verkaufen. Die Nichtberücksichtigung der Netzausbaukosten im Netzentwicklungsplan führt zu einem überdimensionierten Netzausbau und damit zu überhöhten Stromkosten und Strompreisen“, sagt Vereinsvorstand Heiko Ißleib. Dies wolle man dem Regierungschef bei dem 45-minütigen Termin darlegen.

Die Hochspannungsleitungen des Südlink sollen quer durch Deutschland verlaufen und die im Norden der Republik aus Windenergie gewonnene elektrische Energie in die südlichen Regionen von Deutschland bringen. Der Verein „Thüringer gegen Südlink“ kämpft seit Jahren gegen das Trassenvorhaben und hat sich dafür mit zahlreichen Trassengegnern anderer betroffener Anreiner-Regionen im Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen Südlink zusammengeschlossen. Gemeinsam hat man auch das Gutachten beim Wirtschaftswissenschaftler und Energieexperten Lorenz Jarass in Auftrag gegeben. „Die fehlende Berücksichtigung der Netzausbaukosten ist ein schwerer methodischer Fehler, der die gesamte Bedarfsanalyse des aktuellen Netzentwicklungsplanes fragwürdig macht“, heißt es in der Studie.

Anhand des Gutachtens wollen die Südlink-Gegner bei ihrem Termin in der Staatskanzlei Alternativen vorstellen. Die bauen auf dezentrale Stromversorgung einschließlich Energieerzeugung und -verteilung vor Ort. „Das würde auch die Abhängigkeit von großen Stromtrassen verringern“, sagt Ißleib. Zudem verweist das Gutachten darauf, dass eine erneuerbare Gaserzeugung eine erhebliche Verringerung des Netzausbaus ermöglichen würde. Jede Kilowattstunde Überschussstrom, die so an der Küste in erneuerbares Gas umgewandelt werde, verringere den Netzausbau nach Süden. Letztlich könnten 9 Milliarden Euro an Investitionskosten für den Leitungsbau eingespart werden.“Was wir brauchen, ist eine bürgernahe Energiewende und nicht Maßnahmen, die lediglich auf maximale Profite für Konzerne angelegt sind. Dafür werden wir beim Ministerpräsidenten werben“, sagte Heiko Ißleib.

In Südthüringen wird die umstrittene Stromleitung bereits kartiert. Der nächste Schritt ist die Planfeststellung. Erst dann soll über den genauen Verlauf innerhalb eines ein Kilometer breiten Korridors entschieden werden. Die Stromtrasse Südlink wird eine von drei großen Stromautobahnen in Deutschland. Auch Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund hatte in der Vergangenheit an Demonstrationen gegen die „Südlink“-Leitung im Südwesten Thüringens teilgenommen und unter anderem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu Gesprächen nach Thüringen eingeladen. Dass Argumente gegen Südlink nicht gehört und Alternativvorschläge gar nicht erst ernsthaft geprüft würden, werde man nicht hinnehmen.

