Henry Cavill spielte in drei Filmen den Superhelden Superman.

Berlin. Dreimal spielte der britische Schauspieler Henry Cavill den Superhelden Superman. Nun gibt es schlechte Nachrichten für seine Fans.

Bereits dreimal verkörperte der Schauspieler Henry Cavill den Superhelden "Superman". Und dabei wird es offenbar auch bleiben. Denn nachdem der 39-Jährige vor wenigen Wochen zunächst angekündigt hatte, für weitere Filme in die Rolle des "Man of Steal" zu schlüpfen, ruderten die für die Produktion verantwortlichen DC Studios nun offenbar zurück. Lesen Sie auch: Harry und Meghan auf Netflix – Doku sorgt für Aufregung

Superman: Weitere Filme ohne Henry Cavill geplant

Diese Nachricht sei "nicht einfach" für ihn, erklärte Cavill. Denn Tatsache ist: Ein neuer Superman-Film ist durchaus in Planung. Derzeit soll ihn "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn für de DC Studios vorbereiten. Doch eine Beteiligung Cavills daran ist wohl nicht vorgesehen.

Dieser hatte dem Superhelden, der sich im privaten Clark Kent nennt, erstmals 2013 sein Gesicht geliehen. Seitdem verkörperter er ihn in diesen Filmen:

Man of Steel (2013)

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)

Justice League (2017)

Superman-Aus für Henry Cavill: Clark Kent soll jünger werden

Doch da der aktuell geplante Film dem Mann mit dem "S" auf der Brust in jüngeren Jahren zeigen soll, passt Cavill offenbar nicht mehr ins Konzept. Er respektiere die Entscheidung der DC Studios, heißt es von dem Schauspieler, der sich dazu via Instagram-Statement äußerte. Auch interessant:

Erst im Oktober hatte Cavill seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Witcher" beendet. Nach der neuen Pleite für den Schauspieler müsse er vielleicht "ein bisschen trauern", sagte er selbst. Doch: "Superman ist immer noch da." Seine Zeit, das Cape zu tragen, sei aber vorbei. (fmg)