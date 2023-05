TA-Leserbeirat: Bewerbungsfrist endet am 8. Mai

Erfurt. Noch bis Montag können sich Interessierte für die Mitarbeit im neuen TA-Leserbeirat bewerben.

Wir suchen aktive Leserinnen und Leser, die sich in diesem ehrenamtlichen Gremium an der Seite der Redaktion für noch mehr Lesernähe engagieren wollen. Gefragt sind Frauen und Männer aus allen Altersgruppen und allen Regionen, in denen unsere Zeitung erscheint. Sie werden einen tiefen Einblick in die Arbeit von Redaktion und Verlag erhalten, in die internen Debatten zur Zukunft der Zeitung einbezogen und um ihre Einschätzungen zur Arbeit der Redaktion gebeten. Der Beirat tagt in der Regel viermal im Jahr in Erfurt. Chefredaktion, Verlagsleitung und Ressort-Chefs stellen sich dabei Ihren Fragen.

Aus den Bewerbern werden 15 Beiratsmitglieder ausgewählt. Die erste Beratung ist für Ende Juni geplant. Der Beirat soll mit tiefgründigen Blattkritiken uns Journalisten zeigen, wie die Zeitung beim Leser ankommt. Er wird in Diskussionen um neue Projekte der TA einbezogen und die Leserschaft über seine Tätigkeit informieren.

Senden Sie bitte ein Bewerbungsschreiben, aus dem die Motive für die Mitarbeit hervorgehen, und einen Lebenslauf bis zum 8. Mai 2023 per Mail an: chefredaktion@thueringer-allgemeine.de