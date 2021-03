Tag des Thüringer Porzellans auf Oktober verschoben

Kahla. Der "Tag des Thüringer Porzellans" ist wegen der Corona-Lage von April auf Oktober verschoben. Das Rahmenprogramm ist nun am 2. und 3. Oktober geplant.

Der Tag des Thüringer Porzellans soll erneut statt im April am ersten Oktoberwochenende Besucher zu den hiesigen Porzellanstätten locken. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter den Termin wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verschoben. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Allerdings sollen ab sofort neun Standorte der Porzellanstraße im Internet bei virtuellen Rundgängen zu entdecken sein, wie es in einer Mitteilung von Dienstag mit Verweis auf die Stiftung Leuchtenburg hieß. Zusätzlich gebe es einen neuen Podcast über die lange Tradition dieses Handwerkszweigs in Thüringen - nach Angaben der Stiftung prägt er seit 260 Jahren den Freistaat.

