"Tagesschau"-Chefsprecher: Jan Hofer geht in den Ruhestand

Berlin. Ex-"Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer wird bald wieder moderieren: Der Sender RTL kündigte ein neues Nachrichtenformat mit ihm an.

"Mr. Tagesschau" wird seinen Ruhestand als Nachrichtensprecher bald schon wieder beenden: Im Dezember gab Jan Hofer bekannt, nach 36 Jahren bei der "Tagesschau", davon 16 Jahre als Chefsprecher, die ARD-Sendung zu verlassen. Jetzt hat der 69-Jährige aber bereits ein neues News-Format an Land gezogen. Wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilte, wird Hofer dort ein neues Nachrichtenprogramm moderieren.

Nach "Tagesschau": Jan Hofer wird RTL-Nachrichtensprecher. Foto: Hendrik Lüders (BFF) / dpa

Der Pressemitteilung zufolge handelt es sich um eine wochentägliche Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm des Privatsenders. Nach eigenen Angaben baut der Kölner Sender damit sein News-Angebot rund um "RTL Aktuell" weiter aus. Weitere Details sollen im Sommer bekanntgegeben werden. In einem Video des Senders sagte Hofer: "Ich freue mich sehr auf mein neues Projekt bei RTL".

Jan Hofer bei RTL: Kein unbekanntes Gesicht mehr

Im Januar war Hofer erstmals bei RTL zu sehen - er moderierte das Magazin "Punkt 12" an und gab damit seine Teilnahme an der RTL-Show "Let's Dance" bekannt. In der Tanzsendung ist der Fernsehmoderator jeden Freitag ab 20.15 Uhr zu sehen. (day/dpa)